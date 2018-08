Neue Gerüchte: 1200 Dollar Einstiegs-MacBook, kein neues iPad mini geplant

Einstiegs-MacBook verzögert

Im Herbst wird Apple eine ganze Reihe neuer Produkte vorstellen : Neue iPhone-Modelle sind sicher, auch die Überarbeitung der MacBook-Reihe scheint sehr wahrscheinlich. Die Gerüchteküche geht auch davon aus, dass Apple das iPad Pro überarbeitet und mit Face ID ausstattet. Ferner wird Apple aller Wahrscheinlichkeit nach die vierte Generation der Apple Watch präsentieren.Digitimes will weitere Details zu den neuen Produkten erfahren haben. Demnach soll das neue Einstiegs-MacBook für etwa 1.200 Dollar auf den Markt kommen. Apple habe geplant, auch ein Modell für unter 1.000 Dollar zu veröffentlichen, musste dies aber aufgrund der Lieferschwierigkeiten von Intel verzögern. Intel musste die Einführung von 10 nm-Prozessoren auf 2019 verschieben, weswegen Apple zu diesem Schritt gezwungen wurde, so Digitimes. Der Bericht lässt offen, ob es sich beim neuen MacBook im Herbst um das Nachfolgemodell des MacBook Air oder des MacBook ohne Namenszusatz handelt.Ebenfalls im Herbst soll Apple endlich die vor knapp einem Jahr angekündigte Qi-Ladestation AirPower veröffentlichen - zu einem Preis zwischen 160 und 190 Dollar. Zuvor ging ein anderer Bericht von einem Preis von 150 Dollar aus.Laut Digitimes sollen die neuen iPad-Pro-Modelle wie schon zuvor vermutet auf den Home-Knopf verzichten und Touch ID durch das aus dem iPhone X bekannte Face ID ersetzen. Auch die abgerundeten Ecken des iPhone X soll Apple beim neuen iPad Pro übernehmen.Schlechte Nachrichten gibt es für Fans des iPad mini: Schon seit 2015 führt Apple das iPad Mini der 4. Generation im Programm - ohne jegliches Hardware-Update. Apple plane nicht, diese Produktlinie zu aktualisieren, so Digitimes. Schon am Preis lässt sich erkennen, dass Apple in dieser Produktlinie keine großartige Zukunft mehr sieht: Während das drei Jahre alte iPad mini mit 128 GB für 429 Euro angeboten wird, erhält der Kunde für 439 Euro das aktuelle iPad mit 9,7"-Bildschirm und erheblich modernerer Hardware. Kleine Tablet-PCs wurden durch immer größere und leistungsfähigere Smartphones fast vollständig vom Markt verdrängt. Als Apple das iPad mini im Jahr 2012 erstmalig vorstellte, brachte das damals aktuelle iPhone 5 einen 4"-Bildschirm mit. Die kommende iPhone-Generation bringt Displays in den Größen 5,8", 6,1" und 6,5" mit - somit ist der Unterschied zum 7,9"-Bildschirm des iPad minis deutlich geschrumpft.