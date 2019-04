Neue Firmware: Fritzbox 7590 und Repeater 1750E bekommen viele Zusatz-Features

WLAN Mesh Steering und mehr

LEDs abschaltbar

AVM hat für mehrere Fritzbox-Modelle eine neue Version des hauseigenen FritzOS veröffentlicht, die die Router um zahlreiche Features erweitert. Sowohl die Fritzbox 7590 (Shop: ) als auch die Fritzbox 7580 (Shop: ) erhalten FitzOS 7.10. Hinzu kommt der Repeater 1750E (Shop: ), der ebenfalls einen großen Sprung bei der Firmware macht. Viele der Neuerungen beziehen sich auf MESH-Technologie sowie Smart Home und das dazugehörige Zusammenspiel zwischen den einzelnen AVM-Produkten untereinander.Bei den beiden Routern spricht AVM von „über 50 Neuerungen und Verbesserungen“, die mehr Leistung und Komfort im WLAN, Mesh sowie Smart Home ermöglichen. Das hinzugekommene Feature „WLAN Mesh Steering“ etwa kann Smartphones oder Laptops automatisch zum besten WLAN-Mesh-Repeater lenken (Access Point Steering). Zudem lässt sich der Smart-Home-Taster FRITZ!DECT 400 (Shop: ) fortan an jeder Fritzbox im Mesh einsetzen. Ebenfalls neu ist, dass alle im Mesh verfügbaren Fritzbox-Produkte ein gemeinsames Telefonbuch besitzen.Speziell für DSL-Router kommt eine Funktion hinzu, die zu einer höheren Stabilität bei problematischen Verbindungen sorgen kann. Falls die DSL-Rate deutlich über der vom Provider genannten Geschwindigkeit liegt, lässt sich die Verbindungsgeschwindigkeit auf einen kleineren Wert reduzieren. Die Internetverbindung wird so zwar langsamer, aber potenziell auch stabiler.Für den Bereich DECT/FRITZ!Fon gibt es ebenfalls einige neue Features. Nutzer können den jeweiligen Gastzugang fortan einfacher anbieten und zum Beispiel am jeweiligen Handgerät die Zugangsdaten anzeigen oder per WPS auslösen. Bestimmte Smart-Home-Geräte lassen sich außerdem zur schnelleren Erreichbarkeit als Favorit festlegen.Eine praktische Neuerung für alle Anwender, die sich an den grünen Lichtern der Fritzbox stören, ist die Möglichkeit, alle LEDs am Gerät über die Bedienoberfläche abzuschalten. Das Feature soll in nächster Zeit übrigens auch für andere Modelle verfügbar werden – unter anderem für die Fritzbox 4040 (via FritzOS 7.08).FritzOS 7.10 installiert sich automatisch, sofern Nutzer die entsprechende Funktion in den Einstellungen der Web-Oberfläche aktiviert haben. Alternativ stehen die Updates für die Fritzbox 7590 (Link: ), Fritzbox 7580 (Link: ) und den Repeater 1750E (Link: ) auch auf der AVM-Seite bereit.