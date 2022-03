„Peek Performance“: iPhone 13 und iPad Air 5 in neuen Farben

iPhone 13 (mini) in der Farbe Grün

Miani: Violettes iPad Air 5

Der YouTuber Luke Miani gehört im Gegensatz zu profilierten Experten wie Ming-Chi Kuo und Mark Gurman nicht zu den bekanntesten Leakern – er teilt seine Einschätzungen eher selten mit, zuletzt etwa zu den technischen Spezifikationen des aktuellen MacBook Pro 16". Aktuell beteiligt sich Miani jedoch recht rege an den Gerüchten für die Produktneuheiten des heutigen Abends: So will er in Erfahrung gebracht haben, wie das Design des neuen Mac Studio aussieht. Außerdem wartet der YouTuber mit Informationen zum Studio Display auf: Dabei handele es sich um einen weiteren externen Monitor von Apple, dessen Bildschirmdiagonale 27 Zoll entspricht (siehe hier ). Nun meldet sich Miani ein weiteres Mal zu Wort.Apples April-Event im vergangenen Jahr widmete sich vor allem den AirTags, dem neuen Apple TV und den beiden Höhepunkten der Veranstaltung – dem iMac und iPad Pro, die beide mit dem M1-Chip bestückt wurden. Zu Beginn des vorproduzierten Videos verwies Apple aber auf eine neue Farboption für das iPhone 12 (mini): Beiden Geräten spendierte das Unternehmen eine Variante in Violett. Gerüchten zufolge könnte diese Farbe erneut zum Einsatz kommen – diesmal aber für das iPhone 13 Pro und Pro Max (siehe hier ). Luke Miani geht in einem Beitrag auf AppleTrack nicht auf die oben genannte Version ein, allerdings rechnet auch er mit einer neuen Farbe – und zwar für das iPhone 13 (mini): Seinen Quellen zufolge präsentiere Apple heute eine grüne Variante der aktuellen Baureihe. Diese liege wohl zwischen dem Minzgrün des iPhone 12 und dem Modell in „Nachtgrün“ des iPhone 11 Pro. Entsprechende Renderings finden sich auf AppleTrack:Ebenfalls auf der Grafik ist das iPad Air der fünften Generation zu sehen. Miani zufolge erhalte dieses ebenfalls ein neues Finish in der Farbe Lila – ähnlich wie das iPhone 12 (mini) im Vorjahr. Aktuell steht das iPad Air 4 in den Farben Space Grau, Silber, Roségold, Grün sowie Sky Blau zum Kauf bereit. Das Gerät könnte noch für weitere Überraschungen sorgen: So steht das Gerücht im Raum, dass der M1-Chip im heute vorgestellten Tablet seinen Dienst verrichten wird (siehe hier ).