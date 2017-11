Neue Entwickler-Betas erschienen: iOS 11.2, macOS 10.13.2, tvOS 11.2, watchOS 4.2

macOS 10.13.2 High Sierra (Build 17C83a)

iOS 11.2 (Build 15C5111a)

watchOS 4.2 (Build 15S5102b) und tvOS 11.2 (Build 15K5105a)

Mit ziemlicher Sicherheit gibt es in diesem Jahr noch einen großen Update-Abend, wenn Apple Aktualisierungen aller Systeme freigibt. Der Testphase trat bereits in den letzten Zyklus ein und Apple veröffentlicht alle paar Tage neue Entwicklerversionen sowie Betas für Teilnehmer des öffentlichen Testprogramms. Normalerweise vergeht dann nicht mehr viel Zeit bis zur allgemeinen Freigabe. Lediglich in der vergangenen Woche herrschte Ruhepause - der Großteil der Belegschaft war anlässlich Thanksgiving nämlich im Urlaub. Am heutigen Abend stehen allerdings neue Testbuilds zur Verfügung.Die offenkundigste Änderung in macOS 10.13.2 High Sierra ist eine auch für iOS 11.2 eingeführte Änderung im App Store. Von Apple als "Introductory pricing for auto-renewable subscriptions" bezeichnet, gibt es eine neue Option für Software-Abos mit automatischer Verlängerung. Kunden kann fortan nämlich ein günstigerer Anfangszeitraum angeboten werden - zuvor waren derlei Angebote nicht vorgesehen. Ansonsten konzentrierte sich Apple in erster Linie auf Fehlerbehebungen. Wesentliche Funktionelle Änderungen sind nicht zu erwarten.Für Länder mit Apple Pay bietet Apple eine wichtige Erweiterung an, nämlich Apple Pay Cash. Damit können sich Nutzer auch untereinander Geld schicken. Der Kontostand ist auf einem Kärtchen der Wallet-App einzusehen. Außerdem macht Apple mit einer zusätzlichen Beschreibung klar, wie das Verhalten der WLAN- und Bluetooth-Buttons gemeint ist: Ein Tap beendet nicht das kabellose Netzwerk, sondern trennt nur die Verbindung zum aktuellen Netz. Dies war bis iOS 10 noch anders. In beschränktem Maße erhält Siri auch Offline-Funktionalität - allerdings ist noch nicht klar, ob dies tatsächlich in der finalen Version für iPhone und iPad so bleibt oder ob es sich nur um Vorbereitungen auf den HomePod handelt. iOS 11.2 unterstützt zudem schnelleres kabelloses Laden - ersten Tests zufolge fallen die Unterschiede aber minimal aus (siehe Apple korrigiert in der neuen watchOS-Version die Darstellung von App-Icons, da bisweilen nur Platzhalter zu sehen waren. Zudem soll die automatische Anmeldung im Store nun zuverlässig funktionieren. Mit tvOS 11.2 geht Apple ein Verhalten des Apple TV 4K an, das in der Praxis für Beschwerden sorgte. Fortan ist dank "AVDisplayManager" ein automatischer Wechsel zwischen den verfügbaren Bildmodi möglich - zuvor wählte das Apple TV immer automatisch die höchstmögliche Bildwiederholrate.