Wireless-Charging mit 7,5 Watt: iOS 11.2 sorgt für kaum schnellere Ladevorgänge

7,5 Watt lädt kaum schneller als 5 Watt

Grafik von birchtree.me

Wenn es schnell gehen soll: Kabel

iOS 11.2 wird einen schnelleren Qi-Standard für kabelloses Laden bieten. Während die aktuelle iOS-Version 11.1.1 Wireless Charging nur mit 5 Watt ermöglicht, unterstützen bereits die Betas des kommenden iOS-Updates 7,5 Watt.Die Erhöhung um 2,5 Watt könnte zu der Vermutung führen, dass fortan die Qi-Ladevorgänge des iPhone X, iPhone 8 und 8 Plus deutlich schneller vonstatten gehen. Doch ersten Testergebnissen zufolge erhöht sich die Ladegeschwindigkeit durch den Sprung auf 7,5 Watt nur marginal.Matt Birchler hat sein iPhone 8 Plus verwendet, um verschiedene Ladevarianten auf seinem iDevice zu testen . Er verglich die kabellose Ladedauer von iOS 11.0 (5 Watt) mit der aktuellen Beta von iOS 11.2 (7,5 Watt). Die Ergebnisse stiegen trotz der höheren Wattzahl kaum.Nach einer halben Stunde erzielen beide Betriebssystemversionen kurioserweise ein identisches Aufladeergebnis. Eine Aufladedauer von einer Stunde zeigt die 7,5-Watt-Variante ganz knapp vorne. Erst nach 110 Minuten wird der Abstand etwas deutlicher. Nach zwei Stunden ist das iPhone 8 Plus mit iOS 11.0 zu 40 Prozent aufgeladen, während iOS 11.2 durch die 7,5-Watt-Unterstützung im gleichen Zeitraum 47 Prozent schafft.In jedem Testszenario läuft das kabellose Aufladen wesentlich langsamer als der Ladevorgang via Kabel. Mit Apples mitgeliefertem Netzteil ist das iPhone 8 Plus innerhalb von 2 Stunden zu 80 Prozent aufgeladen. Über den 29 Watt starken USB-C-Charger des Konzerns sind 100 Prozent in zwei Stunden kein Problem.