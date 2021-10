iPhone-Tipp: Gesprächen mit AirPods Pro leichter folgen – so aktivieren Sie den „Conversation Boost“

Firmware 4A400 oder neuer erforderlich

Apples AirPods Pro erfuhren mit dem letzten Firmware-Update 4A400 eine deutliche Aufwertung: Im Rampenlicht der Aktualisierung steht wohl die stark verbesserte Einbindung ist das „Wo ist?“-Netzwerk. Damit sind die Kopfhörer nun ungleich besser lokalisierbar. Das Update geht aber noch mit einigen weiteren praktischen Funktionen einher, die sich in den Bedienungshilfen verstecken und nicht nur hörgeschädigten Personen einen klaren Mehrwert bieten. Besonders spannend ist die Funktion „Konversationsverstärkung“ (auf Englisch „Conversation Boost“), die bei einer Unterhaltung unterstützend eingreift.Ehe die neuen Konfigurationsmöglichkeiten bemüht werden, sollten Sie sicherstellen, dass die Firmware 4A400 oder neuer auf Ihren AirPods Pro eingespielt wurde. Hierfür gibt es zwei Möglichkeiten, bei beiden Varianten müssen die Kopfhörer verbunden sein: Gehen Sie in die Einstellungen und weiter zu „Allgemein“ > „Über“. Tippen Sie dann auf den Namen Ihrer AirPods Pro. Alternativ können Sie auch auf das „i“ in den Bluetooth-Einstellungen tippen und zum Bereich „Info“ scrollen, um die Version in Erfahrung zu bringen. Leider lässt sich das Update nicht manuell anstoßen – Apple hat dafür Sorge getragen, dass die Kopfhörer automatisch auf den neuesten Stand gebracht werden.Im nächsten Schritt öffnen Sie die Einstellungen und gehen wie folgt vor:Ist dies erledigt, finden Sie am Ende der Seite einen neuen Menüpunkt namens „Transparenzmodus“:Allerdings scheint diese Einstellung noch etwas fehlerbehaftet zu sein: Bisweilen taucht dieser Punkt nicht auf, obwohl die Firmware auf den AirPods Pro installiert ist. In diesen Fällen hilft es zumeist, die Verbindung zu den Kopfhörern kurz zu trennen.Die Einstellungsmöglichkeiten für den Transparenzmodus sind vielseitig – so ist unter anderem der Grad der Verstärkung graduell konfigurierbar. Ferner erhalten Sie die Möglichkeit, die Konversationsverstärkung einzuschalten. Mit ihrer Hilfe sind Sie in der Lage, Ihren Gesprächspartner leichter zu verstehen, weil dessen Stimme über die Beamforming-Mikrofone der AirPods Pro besser zur Geltung gebracht werden.Übrigens müssen Sie nicht immer in den Tiefen der Systemeinstellungen wühlen, wenn Sie den Modus einschalten oder Änderungen am Transparenzmodus vornehmen möchten: In den Einstellungen finden Sie den Punkt „Kontrollzentrum“. Verschieben Sie dort das Bedienelement „Hören“ in die obere Liste, um fortan jederzeit über das Kontrollzentrum eingreifen zu können: