Audio-News: Die neuen AirPods 3 & Apple Music Voice Plan

In zahlreichen Berichten hieß es, Apple habe die Entwicklung der AirPods 3 bereits im Frühjahr abgeschlossen, wartete aber noch einen guten Zeitpunkt zur Markteinführung ab. Ob dies nun stimmt oder nicht: Der Moment ist nun gekommen, denn in Kürze beginnt Apple mit der Versand der Ohrhöhrer. Die bringen zahlreiche Verbesserungen mit, wenngleich es weiterhin bedeutende funktionelle Unterschiede im Vergleich zu den teureren Serien ist. Der offizielle Name lautet weiterhin schlicht "AirPods", die Generationsnummer wird lediglich in der Presse zur besseren Unterscheidung verwendet.Vor fünf Jahren hatte Apple die erste Generation der AirPods auf den Markt gebracht und einen sensationellen Erfolg gelandet. Mit den AirPods 3 möchte man daran natürlich anknüpfen. Das heute gezeigte Modell unterscheidet sich optisch deutlich von den beiden Vorgängern, denn die Stiele wurden geschrumpft. Silikonaufsätze finden sich bei der neuen Baureihe indes nicht.Unterdrückung von Umgebungsgeräuschen ist übrigens weiterhin den Pro-Modellen bzw. den AirPods Max vorbehalten. Damit erinnert das Design tatsächlich an die im Vorfeld aufgetauchten Leaks: Auch das Case nähert sich in seiner Form nun jenem der AirPods Pro an. Neuerdings mit an Bord: 3D-Audio, welches bislang den teureren Modellen vorbehalten war. Dank neuer Technik sollen die Ohrhörer für einen satten Bass und klare Töne im höheren Frequenzbereich sorgen. Schweiß und Wasser überleben die AirPods unbeschadet, Apple verspricht außerdem einen anpassungsfähigen Equalizer. Eine Akkuladung reicht für bis zu sechs Stunden Musikgenuss, mit der Energieversorgung durch das Case sind so insgesamt 30 Stunden möglich. Praktisch: Der Ladevorgang erfolgt nun per MagSafe induktiv.Wenig verständlich war die Ankündigung eines neues Services namens "Apple Music Voice Plan". Apple erklärte nur lapidar, dass der Anwender mit seiner Stimme jeden beliebigen Song auf Apple Music abspielen könne. Im Grunde genommen handelt es sich um einen abgespeckten Service von Apple Music, welcher preiswerter ist, aber kein 3D-Audio, Lossless Audio sowie Live Lyrics beherrscht. Auch auf Musikvideos müssen Abonnenten dieses Dienstes verzichten.Der Preis für die AirPods 3 beträgt 179 US-Dollar, die Vorgänger bleiben weiterhin im Portfolio und kosten 50 Dollar weniger. Vorbestellungen sind noch heute möglich, mit der Auslieferung beginnt Apple nächste Woche. Der "Apple Music Voice Plan" kostet 4,99 Dollar monatlich. Wir nennen die Euro-Preise, sobald uns diese vorliegen.