Neue Bildschirmschoner für Apple TV: Faszinierende Unterwasserwelten

Zusammenarbeit mit der BBC

Download in bestimmten Zeitabständen

Weitere Informationen mit Fingertipp

In Zusammenarbeit mit der BBC hat Apple neue Screensaver für tvOS 13 entwickelt. Auf der vierten und fünften Generation der hauseigenen Streamingbox Apple TV zeigen sie eindrucksvolle Aufnahmen des Lebens in den Ozeanen dieser Welt, bestechen durch ihre hohe Qualität und stehen ab sofort zum Download bereit.Die zum Teil sehr farbenfrohen Impressionen in 4K und HDR entstanden in verschiedenen Gegenden des Planeten, unter anderem vor Südafrika, aber auch in der Nähe von Borneo oder bei Palau. Apple ging hierfür eine Kooperation mit der Natural History Unit der BBC ein, die für ihre Dokumentationen weltberühmt ist. Unter anderem zeichnet diese Abteilung des britischen Fernsehsenders verantwortlich für vielbeachtete Serien und Filme wie "Unser blauer Planet" (verfügbar im iTunes Movie Store) , "Unsere Erde" oder "Eisige Welten" , die vor allem mit ihren spektakulären Aufnahmen für Furore sorgten.Allerdings kann man, wie beim Apple TV üblich, nicht alle neuen Screensaver auf einmal downloaden. In den Einstellungen des Geräts lässt sich lediglich festlegen, wie häufig neue Bildschirmschoner geladen werden sollen. Die Zahl der auf der Streamingbox gespeicherten Unterwasseraufnahmen sowie weiterer Screensaver ist zudem durch den zur Verfügung stehenden Speicher begrenzt. Die einzelnen Unterwasserwelten haben jeweils eine Größe von ungefähr 950 Megabyte. Sie ergänzen die bereits seit langem verfügbaren Luft- und Weltraumaufnahmen, die beispielsweise in Zusammenarbeit mit der NASA und der Internationalen Raumstation ISS entstanden.Wer die Unterwasserwelten auf seinem Apple TV installiert hat und wissen möchte, wo die soeben präsentierte Aufnahme entstanden ist, muss lediglich auf die Touch-Oberfläche der Apple TV Remote tippen. Die entsprechende Information wird dann eingeblendet. Die Bildschirmschoner starten automatisch, wenn die Streamingbox eine bestimmte Zeit lang inaktiv war, sie lassen sich aber auch jederzeit mit der Fernbedienung aufrufen. Eine kurze Bedienungsanleitung stellt Apple im Internet zur Verfügung.