Neue Betaversionen von macOS, iOS, tvOS und watchOS verfügbar

Die neuen Betaversionen

Apple setzt den Wochentakt fort und gibt daher heute weitere Betaversionen der nächsten großen Systemupdates von macOS, iOS, tvOS und watchOS frei. Dies kommt kaum überraschend, da Apple schon seit Ende Juli nur noch sieben oder acht Tage zwischen zwei Entwickler-Builds verstreichen lässt. Je näher der Termin der Veröffentlichung rückt, desto kürzer wird der Zeitraum. Apple kümmert sich dann nur noch um Fehlerbehebungen und nicht wie in den ersten Builds noch üblich auch um funktionelle Anpassungen. Sollten die Berichte stimmen und Apples nächstes Event am 12. September stattfinden, so erscheint iOS 11 in etwa drei Wochen. Major Releases von OS X bzw. macOS kamen in den letzten Jahren eine bis mehrere Wochen später, wenngleich sich das Datum immer mehr annäherte. Vor einem Jahr gab Apple macOS 10.12 eine Woche nach iOS 10 frei, im Jahr davor betrug der Unterschied zwei Wochen, davor jeweils einen ganzen Monat.Der erste Wert gibt die Buildnummer der neuen Betaversion an, in Klammern ist die Nummer des vorherigen Builds vermerkt:macOS High Sierra: 17A358a (17A352a)iOS 11: 15A5368a (15A5362a)watchOS 4: 15R5371a (15R5365a)tvOS 11: 15J5374a (15J5369a)In der offiziellen Updatebeschreibung dokumentiert Apple zwar immer noch zahlreiche bekannte Probleme, die Liste wird aber mit jedem Update kürzer. Abseits von Fehlerbehebungen sind die sonstigen Änderungen nur noch kosmetischer Natur und betreffen kleinere Anpassungen von Icons. Mit der neuen Beta ist es übrigens immer noch nicht möglich, Macs mit Festplatte auf das neue Dateisystem APFS umzustellen, Apple dokumentiert diesen Punk weiterhin als "Known Issue". Kein Update erhielt Apples Entwicklungsumgebung Xcode, die Version von vergangener Woche bleibt damit aktuell. macOS Server 5.4 wurde ebenfalls nicht aktualisiert, der letzte Build stammt vom 7. August.Einen Überblick der Neuerungen von macOS, iOS, tvOS und watchOS sowie weitere für diesen Herbst erwartete Produkte finden Sie in folgender Zusammenstellung: