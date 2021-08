Neue Betas: iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 in der fünften Beta erschienen

Finale Versionen im September – macOS Monterey erst im Oktober oder November

Die aktuellen Buildnummern

macOS 12, Beta 4: Buildnummer: 21A5294g (veröffentlicht 27.07.2021)

iOS 15, Beta 5, Buildnummer: 19A5318f (veröffentlicht: 10.08.2021)

iPadOS 15, Beta 5, Buildnummer: 19A5318f (veröffentlicht: 10.08.2021)

tvOS 15, Beta 5, Buildnummer: 19J5325f (veröffentlicht: 10.08.2021)

watchOS 8, Beta 4, Buildnummer: 19R5312e (veröffentlicht: 27.07.2021)

Im September verteilt Apple wahrscheinlich die finale Version von iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 und tvOS 15 an alle Kunden – und normalerweise beginnt Apple so kurz vor dem geplanten Release-Termin mit dem schnellen Beta-Zyklus: Anstelle von zwei Wochen vergehen dann zwischen zwei Beta-Versionen nur noch eine Woche. Doch auch mit der fünften Beta lässt Apple weiterhin zwei Wochen verstreichen.Über die Apple Developer Connection lässt sich nun die fünfte Beta-Version von iOS 15, iPadOS 15 und tvOS 15 herunterladen. Bislang findet sich aber noch keine Spur von watchOS 8 Beta 5 oder macOS 12 Monterey Beta 5. Von Zeit zu Zeit veröffentlicht Apple die Vorabversionen von einzelnen Betriebssystemen etwas zeitverzögert, wenn beispielsweise intern noch Fehler aufgefallen sind.Sobald Neuerungen in den gerade erschienenen Versionen auftauchen, aktualisieren wir diese News. Sollten größere Neuerungen auffallen, widmen wir diesen morgen eine eigene Meldung.Die Vorstellung neuer iPhone-Modelle im September ist sicher – und somit auch die Veröffentlichung von iOS 15 sowie dem stark verwandten iPadOS 15. Gleichzeitig wird Apple auch watchOS 8 und tvOS 15 für alle Nutzer freigeben.Einzig macOS 12 Monterey wird wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht – wahrscheinlich zusammen mit der Auslieferung neuer Mac-Modelle mit Apple-eigenem Chip. Wahrscheinlich wird dies im Oktober oder November 2021 der Fall sein.Folgendermaßen sieht es momentan im Entwicklerbereich aus. Nachdem die Freigabe von iOS 14.7, macOS 11.5 und weiteren Updates inzwischen erfolgte, herrscht wieder etwas mehr Übersichtlichkeit vor: