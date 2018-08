Neue Apple Watch voraus: Apple meldet 6 neue Modelle an

Modellnummern bekannt geworden

Erstmals zeigte Apple die Apple Watch Ende 2014 der Öffentlichkeit - auf den Markt kam die "Generation 0" im Mai 2015. Inzwischen ist Apple bei der dritten Generation angelangt, die optional sogar ohne iPhone auf das Mobilfunknetz zugreifen kann.Im Herbst soll die vierte Generation der Apple Watch auf den Markt kommen - erstmals mit einem veränderten Design. Apple überarbeitete zwar seit Vorstellung der ersten Generation die Innereien der Apple Watch mehrfach, das Gehäuse blieb aber so gut wie unverändert. Die 4. Generation soll unter anderem ein Display mit abgerundeten Ecken erhalten, welches den Platz besser ausnutzt.Einem Antrag bei der Eurasian Economic Commission (EEC) nach strebt Apple die Zulassung von sechs neuen Modellen mit folgenden Modellnummern an: A1975, A1976, A1977, A1978, A2007 und A2008. Derzeit bietet Apple insgesamt 8 Modellvarianten an - dies könnte bedeuten, dass Apple sich vom optionalen Keramik-Gehäuse verabschiedet oder dass die teureren Modelle nur noch als LTE-Varianten zum Kauf bereitstehen. Wahrscheinlich wird Apple aber weiterhin eine kleine und eine große Variante anbieten - momentan gibt es die Apple Watch mit 38mm- oder 42mm-Gehäuse.Aus dem Antrag geht ferner hervor, dass die neuen Uhren das kommende watchOS 5 einsetzen - mit der Vorstellung der neuen Modellgeneration ist also mit oder kurz nach Veröffentlichung von watchOS 5 zu rechnen. Es ist davon auszugehen, dass Apple watchOS 5 zusammen mit iOS 12 Ende September für alle Kunden freigibt.