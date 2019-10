Netflix: Keine native Mac-App geplant

Netflix mit kurzer, knapper Antwort

Anders als Apple TV+ damit ohne Downloads

Für Windows 10 bietet Netflix eine eigene App an, um auf alle Inhalte des Streaming-Dienstes zugreifen zu können. Natürlich gibt es auch die gewohnte Web-Variante, auf Wunsch steht das Angebot aber auch in einer nativen App zur Verfügung. Damit ist es beispielsweise möglich, Filme und Serien herunterzuladen. Selbiges gilt natürlich für Mobilplattformen, die ebenfalls mit einer speziellen App abgedeckt werden. Angesichts der iPad-Version von Netflix gab es daher Spekulationen, dass Netflix möglicherweise eine Portierung für den Mac plant und dabei auf Catalyst setzt. Als Ergänzung zu unserem heutigen Artikel über die Erfahrungen der Entwicklergemeinde mit Catalyst: Netflix wird zu jenen gehören, die davon nicht Gebrauch machen.Von Netflix gibt es diesbezüglich eine sehr knappe Stellungnahme, in der es lediglich heißt, man nehme nicht teil. Mit "teilnehmen" gemeint ist die Portierung der iPad-Apps zahlreicher Anbieter, darunter auch Twitter. Netflix antwortete mit der kurzen Aussage auf Nachfrage, ob der Streaming-Gigant ebenfalls mit von der Partie sei. Bloomberg zufolge hat Netflix damit nicht komplett und auf alle Ewigkeit dementiert, mit einer Mac-App anzutreten. Zumindest im ersten Catalyst-Jahr sind derlei Pläne aber ausgeschlossen.Damit ergibt sich die Situation, dass Apples eigener Streaming-Dienst natürlich per nativer App auf dem Mac zur Verfügung steht, Netflix aber nicht. Auch wenn Apples Angebot zunächst nur wenige, handverlesene Serien enthält, könnte dies doch manchen Kunden überzeugen, zunächst einmal Apples Dienst eine Chance zu geben. Serien-Downloads für unterwegs sind eine praktische Funktion, die es für Apple-Nutzer mit Netflix-Abo dann aber weiterhin nur für iOS/iPadOS-Geräte, nicht aber das MacBook Pro gibt. Gleichzeitig kann sich Netflix aber wohl auch darauf verlassen, dass deswegen niemand sein Netflix-Abo zugunsten von Apple TV+ kündigt.