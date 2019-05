Nach langem Streit: Steam Link für iOS und Apple TV erschienen

Anpassungen abgeschlossen – Steam Link im App Store verfügbar

Eigentlich hätte Steam Link schon vor einem Jahr freigegeben werden sollen: Valve, bekannt durch die Half-Life-Reihe und Steam, reichte die App im Mai 2018 bei Apple zur Begutachtung ein. Das Review-Team von Apple gab die App auch frei und Valve wog sich in Sicherheit, dass einer Veröffentlichung nun nichts mehr im Wege stünde. Weit gefehlt, denn Apple entschied sich um und warf Valve vor, gegen die App-Store-Richtlinien für In-App-Käufe zu verstoßen.Apples Richtlinien schreiben vor, dass Käufe, die in iOS-Programmen getätigt werden, über Apples In-App-Mechanismus abzuwickeln sind – Apple streicht hier 30 Prozent des Umsatzes ein. Nun ist der Fall der Steam-Link-App besonders kurios: Technisch handelt es sich bei Steam Link um eine Software, welche den Bildschirminhalt des Macs oder PCs an ein mobiles Gerät oder Apple TV sendet, damit der Nutzer ein Steam-Game auf diesen Geräten spielen kann. Sogenannte VNC-Apps gibt es zuhauf im App Store und dass sich potenziell über die VNC-App ein Kauf über den gesteuerten Rechner tätigen lässt, störte Apple nicht. Bei Steam Link allerdings schritt das Review Team ein und verbot die App – sogar Phil Schiller begründete die Ablehnung Valve hat sich wohl mit dem diskussionswürdigen Ablehnungsgrund abgefunden und die App angepasst, so dass diese ab sofort für iPhone, iPad und Apple TV zum Download bereitsteht . Steam Link ist kostenfrei und setzt ein iPhone oder iPad mit mindestens iOS 11 voraus. Will man die Software auf dem Apple TV installieren, ist ein Apple TV der vierten Generation (Apple TV HD) oder ein Apple TV 4K erforderlich.Außerdem wird ein PC oder Mac benötigt, auf dem die Steam-Software installiert ist – die Bilder des Spieles errechnet der Computer und sendet diese an das mobile Gerät oder Apple TV. Ferner setzt Steam Link einen MFI-Controller oder den Steam-eigenen Controller zur Steuerung des Spieles voraus.Valve empfiehlt, den PC oder Mac mit Netzwerkkabel oder über 5Ghz-WLAN mit dem Router zu verbinden. Auch das mobile Endgerät oder das Apple TV sollte sich für bestmögliche latenzarme Übertragung im 5-Ghz-Netz befinden.