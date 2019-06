Nach Ive-Weggang: COO Williams macht mehr Design, neuer Senior Vice President macht mehr Lieferkette

Ives Weggang macht Umstellungen erforderlich



Als Bloomberg im vergangenen Jahr die wichtigsten Apple-Manager in der zweiten Reihe des Unternehmens beleuchtete , war auch eine Person mit von der Partie, die jetzt eine wichtige Beförderung erhielt. Apple-Urgestein Sabih Khan trägt ab sofort den Titel "Senior Vice President of Operations" und ist in Zukunft die wichtigste Person zur Aufrechterhaltung der komplexen Lieferkette. In der offiziellen Ankündigung führt Apple aus, Sabih Khan trage Verantwortung für den reibungslosen Ablauf, von Einkauf über Produktion, Produktionsqualität, Logistik bis hin zum "Supplier Responsibility Program", das die Einhaltung der von Apple gesetzten Arbeitsstandards in Zuliefererbetrieben überwacht.Für die personelle Umstellung ist indirekt auch der Weggang Jony Ives verantwortlich, dessen Fußstapfen zu füllen sind. In den vergangenen Jahren war COO Jeff Williams bereits für die Entwicklung der Apple Watch verantwortlich, übernimmt jetzt aber noch weitere Tätigkeitsbereiche. So wolle er sich laut Apples Erklärung verstärkt um die Design-Teams kümmern, was vorher Ives Aufgabe war. Angesichts dieser zusätzlichen Arbeitsbelastung muss er sosntige Bereiche hingegen neu aufteilen und legt die "Supply Chain" daher in andere Hände. Khan war bislang hauptsächlich für die iPhone-Lieferkette verantwortlich, in Zukunft aber für alle Bestandteile des komplexen Netzes an Zulieferern und Produzenten.In der Pressemitteilung lobt Jeff Williams seinen neuen Senior Vice President of Operations in den höchsten Tönen. Es gebe auf diesem Planeten keinen talentierteren Operations Executive als Khan, so die Stellungnahme. Seit mehr als 20 Jahren arbeite Williams nun schon mit Khan zusammen. Er sei ein Teamleiter und Mitarbeiter auf Weltniveau – und fortan sicherlich der beste Operations-Chef, den Apple jemals hatte. Dies sind ziemlich hochtrabende Worte, bedenkt man Tim Cooks Karriere bei Apple. Vor seiner Beförderung hatte Cook jene Position inne und galt als federführend, das angeschlagene Unternehmen vor zwei Jahrzehnten gerettet zu haben.