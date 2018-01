Nach Apples Vorbild: Google will Hardware und Software aus einer Hand, kauft Pixel-Team von HTC ab

HTCs Pixel-Team kommt zu Google

HTC bleibt Smartphone-Hersteller

Einer der wichtigen Unterschiede zwischen iOS und Android war stets die kompatible Hardware: Während Apple iOS ausschließlich für eigenen Produkte reservierte, um ein möglichst effizientes Gesamtkunstwerk aus Hard- und Software zu erreichen, konzentrierte sich Google auf die Android-Software. Diese läuft auf Smartphones ganz unterschiedlicher Hardware-Hersteller, mit allen daraus resultierenden Kompromissen. Inzwischen hat Google mit Geräten wie Google Home auch in den Hardware-Markt geschnuppert und möchte nun ebenfalls eigene, perfekt auf Android zugeschnittene Smartphones produzieren.Ein wichtiger Schritt auf diesem Weg ist nun getan: Der bereits im vergangenen Herbst angekündigte Kauf eines Teils der Smartphone-Sparte von HTC ist inzwischen unter Dach und Fach, Googles Hardware-Chef Rick Osterloh begrüßte in einem öffentlichen Statement mehr als 2.000 neue Mitarbeiter. Es handelt sich um das Team, mit dem Google bereits beim Pixel-Smartphone zusammengearbeitet hat; nun sind dies offizielle Google-Mitarbeiter.Für den Kaufpreis von 1,1 Milliarden US-Dollar (etwa 885 Millionen Euro) erhält Google zusätzlich auch Produktionsfabriken in Taipeh, um den Hardware-Bau noch weiter voranzutreiben. Es handelt sich dabei um die dritte Google-Basis in Ostasien innerhalb von kurzer Zeit, nachdem der Konzern ein Forschungslabor in Peking und einen weiteren Standort in Shenzhen angekündigt hat.Anders als in ersten Gerüchten letztes Jahr vermutet übernimmt Google allerdings nicht die gesamte Smartphone-Branche von HTC. Die Taiwaner haben bereits angekündigt, mithilfe der überlebenswichtigen Geldspritze auch in Zukunft weiter eigene Smartphones anbieten zu wollen. Auch die Division für die VR-Brille Vive bleibt erhalten. Es bleibt abzuwarten, inwieweit Google es in Zukunft schafft, mit eigener Hardware eine optimale Verbindung von Gerät und Android-Software zu erreichen.Weiterführende Links: