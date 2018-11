Wegen Kinderpornographie: Tumblr aus App Store verschwunden

Tumblr arbeitet mit Apple und anderen Organisationen an einer Lösung

Tumblr verschwand Ende letzter Woche plötzlich aus dem App Store. Zunächst war nicht ersichtlich, warum die offizielle App der Blogging-Plattform nicht mehr für iPhones und iPads verfügbar ist. Mittlerweile ist der Grund bekannt: die Verbreitung von Kinderpornographie. Die beanstandeten Inhalte hatten es an den Standardfiltern des Dienstes vorbei geschafft.Genau wie ähnliche Blogging-Angebote oder soziale Netzwerke verwendet Tumblr eine industrieweit gültige und regelmäßig gepflegte Datenbank beanstandungswürdiger Inhalte, an der sich die hauseigenen Filtermethoden orientieren.Tumblr hat sich inzwischen zum Vorfall geäußert . Der Blogging-Service arbeitet eigenen Angaben zufolge mit Partnern wie der gemeinnützigen Organisation wie dem National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) zusammen, um Inhalte besser auf etwaige Missbräuche hin überprüfen zu können.Ein eigenes „Routine-Audit“ habe darüber hinaus weiteren problematischen Content aufgedeckt, der noch nicht in der von den Filtern verwendeten Datenbank berücksichtigt war. Die Inhalte seien umgehend entfernt worden. Zudem werde Tumblr Optimierungen am eigenen Früherkennungssystem durchführen, um in Zukunft noch besser gegen Kinderpornographie geschützt zu sein.Wann Tumblr wieder in den App Store zurückkehrt, ist nicht bekannt. Der Anbieter ist aktuell im Gespräch mit Apple, um eine baldige Lösung zu ermöglichen. Dem Chat-Service Telegramm passierte zu Beginn des Jahres etwas ähnliches. Auch in dem Fall sperrte Apple die entsprechende App aus dem hauseigenen Store aus. Einige Zeit später war die Telegramm-Anwendung aber wieder verfügbar.