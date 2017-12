Musikstreamingdienst Tidal kommt auf Apple CarPlay

Tidal ist in der Arena der Musikstreamingdienste der abgeschlagene Dritte hinter Branchenführer Spotify und Cupertinos Angebot Apple Music. Doch der von Rapper Jay-Z übernommene Dienst versucht, mit einer Hochqualität-Option und exklusiven Inhalten bestimmter Künstler für sich zu punkten. Jetzt holte der Dienst etwas nach, was die Konkurrenz bereits seit Längerem mitbringt: Unterstützung für Apples In-Dash-System CarPlay.Mit der Aktualisierung der iOS-App auf Version 2.3 (Store: ) erscheint die App künftig auch auf dem Borddisplay eines CarPlay-fähigen Autos, sobald das iPhone verbunden wird. Musik für die Fahrt ist neben Kartendiensten und Kurznachrichten eine der typischen Kategorien für CarPlay-Apps. Es dürfen nämlich selbstverständlich nur diejenigen Anwendungen auf das Display des Kfz-Displays kommen und mit den Armaturenknöpfen des Fahrzeugs bedient werden, die den Fahrer nicht vom Straßenverkehr ablenken. Andere Musikdienste wie Amazon Music, Spotify und Apple Music sind bereits seit einiger Zeit bei CarPlay dabei.Neben dem CarPlay-Support macht das App-Update Tidal auch fit für das neueste iPhone. Das iPhone X mit dem nicht-rechteckigen Display zeigt die App nun ohne Streifen oben und unten an. Funktional bietet Tidal Ähnliches wie Apple Music: Neben einer umfangreichen Bibliothek auch Musikvideos, kuratierte Redaktionsinhalte und Hintergrundinformationen und -geschichten zu einzelnen Liedern und Bands. Die App stellt darüber hinaus auch einen Offline-Modus zur Verfügung, um mit der geladenen Musik nicht zu sehr auf begrenzte Datenvolumen schlagen zu müssen. Die Kosten für ein Tidal-Abo entsprechen mit 9,99 Euro pro Monat ebenfalls denen der Konkurrenz. Der besondere HiFi-Modus in CD-Qualität kostet monatlich 19,99 Euro. Studenten zahlen in beiden Fällen die Hälfte. Alle Nutzer können sich im Rahmen eines Gratis-Monats mit dem Angebot vertraut machen.Weiterführende Links: