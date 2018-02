Musikstreaming: Apple Music könnte Spotify diesen Sommer in den USA überholen

Apple Music startete im Sommer 2015 - zuerst nur für Apple-Geräte. Eine Android-App für Apple Music folgte schließlich im Winter 2015, sodass Apple den möglichen Kundenkreis deutlich erweiterte. Nach nur 6 Monaten zählte Apple 10 Millionen Abonennten und konnte seither weiteres Wachstum verzeichnen. Im September 2017 gab man bekannt, nun 30 Millionen zahlende Kunden zu haben. Aktuell sind es bereits 36 Millionen, wie Apple auf der Quartalskonferenz Ende letzter Woche bekannt gab.International ist Spotify mit 70 Millionen Kunden allerdings die unangefochtene Nummer 1. Laut dem Wall Street Journal sieht es aber regional betrachtet, genauer gesagt in den USA, anders aus: Dort könnte Apple im Sommer, wenn das derzeitige Wachstum im Heimatmarkt aufrecht erhalten wird, Spotify auf den zweiten Platz verweisen. Genaue Zahlen nennt das Wall Street Journal leider nicht. Allerdings will das Blatt erfahren haben, dass Apple Music in den USA jeden Monat um 5% wächst, während Spotify sich nur um 2% steigern kann.Sollte es Apple tatsächlich erreichen, dass in den USA mehr Kunden Apple Music als Spotify nutzen, wäre dies ein beeindruckendes Ergebnis: Spotify ist bereits seit 2011 auf dem US-Markt, während Apple Music erst 4 Jahre später an den Start ging. Beide Dienste kosten in den USA 9,99 US-Dollar im Monat und bieten bis auf Details einen ähnlichen Leistungskatalog. Apple hat allerdings den großen Vorteil, dass Music bereits auf iPhone, iPad, Apple TV und Mac vorinstalliert ist und somit für die meisten Kunden eine kleinere Hürde darstellt, den Dienst zu nutzen. Apple Music wird ferner über die Apple ID abgerechnet, bei der viele Kunden bereits Kreditkartendaten hinterlegt haben - somit ist der Einstieg noch einmal einfacher.