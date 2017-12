iPhone-Anteil fällt in fast allen großen Ländern

Rückgang in fast allen Ländern

Zwei positive Nachrichten

Grund für Apples Rückgang: spätes iPhone X

Apples Marktanteil auf dem Smartphone-Markt folgt üblicherweise einem bestimmten Zyklus: Im Sommer geht er meist herunter, um im Herbst und Winter dann deutlich anzusteigen. Natürlich hat das mit der im September stattfinden Präsentation des neuen iPhone-Modells zu tun. Üblicherweise wäre der Oktober also mitten im großen iPhone-Aufschwung - aber dieses Jahr nicht.Die für Oktober 2017 erhobenen Daten des Kantar World Panels für die größten Einzelmärkte der Welt zeigen fast flächendeckend ein zum Teil recht deutliches Minus im Jahresvergleich. In Deutschland etwa ging der iOS-Marktanteil von 16,5 auf 14,9 Prozent zurück, während Android gleichzeitig von 80,3 auf 83,2 Prozent stieg. Die sonstigen Systeme inklusive Windows Phone spielen praktisch gar keine Rolle mehr.Noch härter trifft es Apple aber in denjenigen Staaten, die traditionell höhere iPhone-Anteile besitzen. In Großbritannien etwa fiel iOS von 44,0 auf 33,9 Prozent, in den USA ging es von 40,5 auf 32,9 Prozent hinunter und im Spitzenland Japan verlor Apple die Spitzenposition und kommt nach 51,7 Prozent vor einem Jahr jetzt nur noch auf 44,8 Prozent. Auch in Frankreich, Italien, Mexiko und Brasilien verlor Apple. Der Aufstieg Androids verläuft überall spiegelbildlich. Windows Phone verliert auch in den letzten europäischen Bastionen praktisch den gesamten verblieben Marktanteil vom letzten Jahr.Rein geographisch gibt es nur zwei Regionen, wo es für Apple bergauf ging. Dazu gehört just das bisherige Problemkind China. Hier ging es für Cupertino im Jahresvergleich leicht von 17,1 auf 17,4 Prozent nach oben. Der andere Markt mit Zuwächsen ist ebenfalls eher als iOS-Verschmäher bekannt: Spanien. Apple konnte den Anteil dort von 7,9 auf 12,3 Prozent anheben.Der Grund für Apples weitläufigen Rückgang beim Marktanteil ist indes nicht schwer zu erraten. Im Oktober war zwar bereits die iPhone-Generation 8, nicht aber das iPhone X zu haben. Schon damals war zu bemerken, dass viele iPhone-Frühkäufer lieber auf das Highend-Modell warten und sich deswegen in Kaufzurückhaltung übten. Es ist daher spannend, die Entwicklung der Marktanteile in den großen Ländern im November zu beobachten.Weiterführende Links: