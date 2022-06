Musik-App erscheint ständig wieder im Dock – Apple beseitigt Problem bald

Musik-App nimmt ungefragt im Dock Platz

Apple merzt den Fehler mit iOS 15.6 aus

Auch wenn in wenigen Tagen vor allem die Neuerungen von iOS 16 sowie macOS 13 im Zentrum der Aufmerksamkeit stehen: Apple arbeitet derzeit auch an iOS 15.6 und veröffentlichte unlängst den zweite Beta-Build. Neue Features stehen in dieser Version allerdings nicht im Vordergrund, das Unternehmen nimmt sich eher der Behebung einiger Bugs an. Einer dieser Fehler betraf die Musik-App, die unter bestimmten Bedingungen andere Anwendungen im Dock des iPhones oder iPads ersetzte. Zwar erregte dieses Verhalten nur bei einem kleinen Teil der Nutzer Ärger, allerdings diente der Bug als Steilvorlage für Kritiker des Unternehmens, die Apple Absicht unterstellten und eine wettbewerbsfeindliche Praxis witterten.Wer mit Apples Musik-App gar nichts anzufangen weiß, kann diese vom Homescreen und aus der Mediathek entfernen, sodass das Icon keinen Platz mehr beansprucht. Möchte der Anwender diese Entscheidung rückgängig machen, geht das mit keinem allzu großen Aufwand einher: Es reicht aus, den App Store auf dem betreffenden Gerät zu öffnen und die Applikation herunterzuladen. Innerhalb weniger Augenblicke taucht das entsprechende Icon wieder auf – allerdings nicht auf dem Homescreen, wie das sonst üblich ist: Die App nimmt einen weiteren Platz im Dock des iPhones oder iPads ein – ist dieser bereits voll, weicht eine andere Anwendung der Musik-App. Da im Dock zumeist besonders häufig benutzte oder als wichtig erachtete Applikationen abgelegt werden, sorgt dieses Verhalten für Verdruss. Einige Betroffene wie Epic-CEO Tim Sweeney behaupteten, dass die Musik-Anwendung etwa Spotify aus dem Dock werfe. Eine systematische Eliminierung von Konkurrenzangeboten liegt jedoch nicht vor: Auch Apple-eigene Anwendungen werden ungefragt durch die Musik-App ersetzt.Die zweite Beta von iOS 15.6 macht mit diesem Fehler Schluss: Apples hauseigene Musik-Anwendung reiht sich auf dem Homescreen ein, ohne automatisch in den Dock zu wollen. Allzu überraschend kommt das nicht: Das Unternehmen bestätigte bereits früh, dass es sich um einen Bug handelt (siehe hier ). Wer davon betroffen ist und die Anwendung wieder auf das Gerät holen möchte, ohne Unordnung zu hinterlassen, muss sich wohl noch ein wenig gedulden, bis die finale Version von iOS und iPadOS 15.6 zum Download bereitsteht.