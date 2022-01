Mozilla Firefox: Abstürze und Probleme beim Laden von Webseiten – Workaround ist verfügbar

Fehler in der HTTP/3-Komponente von Firefox

Workaround: HTTP/3 in der Konfiguration abschalten

Zahlreiche Nutzer von Firefox haben derzeit Schwierigkeiten mit ihrem Browser: Aufrufe von Webseiten laufen ins Leere, die Ladeanzeige in der Adressleiste rotiert dauerhaft, ohne dass Inhalte angezeigt werden. In vielen Fällen quittiert die App irgendwann den Dienst und stürzt ab. Betroffen sind die aktuellen sowie etliche ältere Versionen von Mozillas Browser für macOS, Windows und Linux. Die Entwickler arbeiten bereits an einer Lösung, mit einem Workaround können Nutzer das Problem vorerst selbst beheben.Der Bug, welcher zu diesem Verhalten führt, steckt einem Beitrag des Firefox-Entwicklers Gian-Carlo Pascutto im Bugtracker zufolge in der HTTP/3-Komponente des Browsers. Dort schlummert er offenbar bereits seit einiger Zeit, wirkte sich aber bislang nicht negativ aus. Der Fehler trat auch nicht unmittelbar nach einem Update auf, die letzte Aktualisierung von Firefox auf Version 96 liegt bereits einige Tage zurück. Zudem sind ältere Ausgaben ebenfalls betroffen. Mozilla vermutet, dass der Fehler sich nach einer Änderung im Load-Balancing-Service der Google Cloud manifestierte. Ein dort vorgenommenes Update auf HTTP/3 könne den bestehenden Bug in Firefox getriggert haben, so Pascutto.Da Firefox den Load-Balancing-Dienst nutzt, um beispielsweise nach Updates zu suchen oder Telemetrie-Daten zu übertragen, tritt der Fehler mit allen aufgerufenen Webseiten auf. Offenbar verharrt der Browser infolge des Bugs in einer Endlosschleife, welche schließlich zum Absturz führen kann. Der künftige Standard HTTP/3 wird allerdings bislang nur von wenigen Webseiten genutzt, mit einem Workaround lässt sich das Problem daher auf einfache Art und Weise beheben, bis Mozilla ein Update zur Verfügung stellt. Folgende Vorgehensweise führt dazu, dass Firefox wieder einwandfrei funktioniert:1. Geben Sie in der Adresszeile die Adresse "about:config" ein (ohne Anführungszeichen).2. Bestätigen Sie den Sicherheitshinweis mit einem Klick auf "Risiko akzeptieren und fortfahren".3. Suchen Sie nach der Einstellung "network.http.http3.enabled" (ohne Anführungszeichen).4. Klicken Sie auf das Symbol für "Umschalten" ganz rechts in der Zeile des Eintrags, um den Wert auf "false" zu setzen.5. Beenden Sie Firefox und starten Sie den Browser neu.Mozilla hat angekündigt, HTTP/3 mit einem demnächst erfolgenden Update standardmäßig zu deaktivieren. Eine weitere Aktualisierung erfolgt, wenn die genaue Ursache des Bugs ermittelt und der Fehler behoben wurde.