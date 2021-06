Firefox Redesign: Mozilla-Browser mit vielen Neuerungen

Helle, lebensfrohe Ästhetik

Toolbar voller Neuerungen

Tabs ebenso optisch aufgefrischt

Die Firefox-Versionsnummer steigt zwar nur von 88 auf 89, doch das jüngste Update des Mozilla-Browsers steckt voller neuer Features – allen voran die visuellen Veränderungen. Nachdem Mozilla bereits die Mobil-Version von Firefox vor wenigen Tagen optisch aufpolierte (App Store: ), ist jetzt die Desktop-Variante an der Reihe. Aufgrund der vielen Design-Neuerungen spricht die gemeinnützige Organisation von einem "Firefox Redesign".Die neue Version von Firefox wurde bewusst mit hellen UI-Elementen versehen und strahle eine lebensfrohe Ästhetik aus, so Mozilla. Der Open-Source-Browser sei damit besonders angenehmen für die Augen – egal, ob Nutzer die Software auf Computern, Smartphones oder Tablets verwenden. Der Dark Mode ist aber weiterhin verfügbar.Hinzu kommen neue Icons, eine aufgefrischte Typographie und angepasste Zwischenräume bei Menüs sowie Texteinträgen. All das soll für einen modernen 2021er Look sorgen. Mozilla orientierte sich bei den Neuerungen auch am Feedback der Anwender. Ziel sei es darüber hinaus gewesen, potenzielle Ablenkungen und unnötige Klicks in der Navigation zu beseitigen.Die Toolbar gehört zu den Bereichen der neuen Firefox-Version mit den größten Veränderungen. Mozilla hat sie eigenen Angaben zufolge vereinfacht und von überflüssigen Elementen bereinigt, sodass mehr Übersicht herrscht und die Software intuitiver zu bedienen ist. Gleiches gilt für Menüs. Die meistgenutzten Funktionen sollen bei Firefox 89 mehr im Mittelpunkt stehen, um Anwendern einen möglichst leichten Zugang zu ermöglichen. Zusätzlich gibt es kleinere visuelle Anpassungen wie das leicht schimmernde Shield-Icon in der Toolbar, wenn der Trackingschutz für Cookies und andere Elemente aktiv ist.Bei Tabs hat Mozilla ebenso Hand angelegt. Sie sind fortan abgerundet. Zudem schwebt der jeweils aktive Tab sozusagen über der Toolbar, um optisch noch mehr hervorzustechen. Auch die Benachrichtigungen des Browsers sehen moderner aus. Zu den weiteren Features zählen erweiterte Privatsphäre-Einstellungen und kleinere Dinge wie das nun standardmäßig deaktivierte Auto-Playback von Medieninhalten. Firefox 89 ist kostenlos über über die Mozilla-Website verfügbar