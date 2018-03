Microsoft Outlook für iOS: Sprachassistent Cortana deutet sich als Feature an

Per Sprachbefehl auf E-Mails antworten

Microsofts E-Mail-Suite Outlook könnte auf dem iPhone und iPad in absehbarer Zukunft auch via Sprachbefehlen bedienbar sein. Das Unternehmen plant einem Bericht zufolge, den hauseigenen Sprachassistenten Cortana zu implementieren.Microsoft soll das Zusammenspiel der iOS-Version von Outlook (Store: ) und Cortana bereits ausprobieren. Bei einem positiven Feedback der Tester seien ein darauf folgender Betatest und schließlich die Veröffentlichung des Features wahrscheinlich.Konkret würde die Cortana-Integration für Nutzer eine beträchtliche Funktionserweiterung bedeuten . Outlook könnte eintreffende E-Mails vorlesen und es Anwendern ermöglichen, neue Nachrichten oder Kalendereinträge per Spracheingabe zu verfassen. Auch spezifischere Befehle wie „Lese nur die E-Mails von Kontakt X vor“ sind denkbar. Der Sprachassistent wäre somit insbesondere während Autofahrten eine willkommene Alternative zu herkömmlichen Eingabemethoden.Wie Nutzer auf dem Sprachassistenten zugreifen können, ist nicht bekannt. Die in Deutschland nicht verfügbare Cortana-App für iOS etwa benötigt einen Tap per Finger, um Sprachbefehle entgegenzunehmen. Bei Outlook könnte es ähnlich sein. Ohnehin fristen Drittanbieter-Sprachassistenten auf iDevices wegen Apples systemweiter Siri-Implementierung ein Nischendasein und sind in ihrer Funktionsweise auf einzelne Apps beschränkt.