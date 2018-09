Meistverkauftes Utility im Mac App Store schickt Nutzerdaten nach China – Apple reagiert nicht

Seit Wochen befindet sich im Mac App Store ein Programm weit oben, das neben Malware auch unerwünschte Hilfsprogramme entfernen will. In der Beschreibung sind unter anderem das dubiose MacKeeper (siehe dieser Artikel ), der Advanced Mac Cleaner sowie andere Programme genannt. Ebenfalls versprochen wird, Nutzer vor Adware und Betrugsversuchen zu schützen.Das Programm löscht allerdings nicht nur wie versprochen Erweiterungen und Cookies, sondern greift auch auf den Browserverlauf des Nutzers zu – um ihn dann heimlich an eine Domain in China zu schicken. Angesichts der hohen Platzierung in den Charts des Mac App Stores kann man nur ahnen, wie viele Anwender damit inzwischen ungewollt ihr Surfverhalten an zwielichtige Quellen übertragen haben.Die Rezensionen des Programms fallen ausgesprochen positiv aus. Abertausende Nutzer berichten, ihr Mac sei infiziert gewesen, nun aber komplett gereinigt. Der Verdacht liegt ausgesprochen nahe, dass es sich um keine echten Bewertungen handelt, sondern weitgehend um gefälschte Beiträge. Vor einem Monat informierte ein Sicherheitsexperte Apple bereits darüber, dass der "Adware Doctor" im Hintergrund weit mehr als angegeben macht und maßgeblich gegen Apples Entwicklerrichtlinien verstößt. Weder ist es erlaubt, Daten zu sammeln ohne den Nutzer zu informieren und sich die Genehmigung dafür einzuholen, noch dürfen Nutzer durch falsche Beschreibungen getäuscht werden. Letzteres erfolgt, wenn die App sehr chiffriert nach Zugriffsrechten auf das Home-Verzeichnis fragt, dadurch aber eine Art Blankoscheck für jegliche Aktivität mit den Daten des Nutzer-Accounts erhält. Der Nutzer weiß an dieser Stelle gar nicht, was die App eigentlich im Schilde führt – und dem Review Team des App Stores war offensichtlich nicht aufgefallen, dass die Nachfrage den Anwender hinters Licht führte.Apple bestätigte auch umgehend, die Anfrage erhalten zu haben und bat um weitere Informationen, das Review-Team des App Stores lehnte dann aber weitere Stellungnahmen ab. Ein ganz Monat ist seitdem vergangen und weiterhin befindet sich die fragwürdige App weit vorne in den Charts. Kurios auch die Vorgeschichte: Zunächst erschien das Programm unter dem Namen "Adware Medic" und übernahm damit den Namen einer anderen, durchaus bekannten Lösung. Apple verbannte die App aus dem Store, hatte aber nichts dagegen, sie unter neuem Namen zuzulassen. Dabei war die Software schon einmal sehr unangenehm durch missbräuchliche Verwendung von AppleScript aufgefallen.Da Apple sich auf die Fahnen schreibt, hohe Maßgaben an Sicherheit und Privatsphäre zu gewährleisten und Programme im App Store genau zu überprüfen, ist ein solcher Fall sehr schlechtes Marketing für die Plattform. Zwar kann sich immer mal Software in den Store verirren, die unlautere Absichten gut verbirgt – dann aber einen Monat lang munteren Datenversand nach China zu tolerieren, wird ganz sicherlich nicht dem Anspruch des Mac App Stores gerecht. Es bleibt zu hoffen, dass Apple bald reagiert und die Angelegenheit klärt.