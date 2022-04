Marktexperten: Apple sieht iPhones nicht mehr als Wachstumsmarkt

Wachstum begrenzt, auch mit günstigeren Geräten

Bei Diensten noch sehr viel zu holen

In einer Marktstudie führt John Donovan von Loop Capital aus, dass sich bei Apple eine bestimmte Erkenntnis durchgesetzt habe. Um ein 1972 geprägtes Schlagwort zu verwenden: Die "Grenzen des Wachstums" sind laut Apples eigener Einschätzung inzwischen erreicht, im iPhone-Business sei kaum mehr von Zuwachs auszugehen. Für dieses Jahr musste das Unternehmen bereits zweimal die Produktionsmenge reduzieren lassen, denn einerseits gibt es zusätzliche weltwirtschaftliche Verwerfungen (Russlands Krieg gegen Ukraine samt damit einhergehender Sanktionen), andererseits auch eine immer stärkere Sättigung. Eigentlich war Apple von über 260 Millionen verkaufter iPhones im Jahresverlauf ausgegangen, inzwischen halte man nur noch 245 bis 250 Millionen für erreichbar.Die Marktsegmente, in denen Apple mit dem iPhone noch zulegen könnte, seien begrenzt. Ganz offensichtlich haben kleinere iPhones (SE bzw. 13 mini) nur sehr geringe Anziehungskraft – und nur auf Stückzahlen, nicht aber auf Marge zu achten, entspricht nicht Apples Ausrichtung. Für das Gesamtunternehmen sind der Analyse zufolge aber noch längst nicht die zitierten Grenzen des Wachstums erreicht. Was zunächst von manch einem noch belächelt wurde, manifestiere sich immer mehr zum wichtigsten Unterscheidungsmerkmal: das breite Angebot an Diensten.Diesen Ausführungen stimmt David Vogt von UBS zu. Apple Music, Apple TV+, iCloud haben weiterhin großes Potenzial, dazu kommen Angebote wie Apple Pay. Vor allem Kunden hochpreisiger iPhones schließen besonders häufig Abos ab. Durch massenhaften Verkauf günstiger iPhones zulasten der Hardware-Marge sei daher nicht mit hohem Zuwachs zu rechnen – weswegen Apple auch weiterhin vor allem auf die Top-Modelle im Sortiment setze. Dies ist ein interessanter Punkt, war doch in früheren Einschätzungen zu lesen, Apple sei möglicherweise zukünftig mehr an den reinen Stückzahlen interessiert, um mehr potenzielle Dienste-Kunden anzuziehen.