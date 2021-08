Marktanteile iOS vs. Android: Rasante Aufholjagd des iPhones

Markt wächst – doch iPhones legen viel stärker zu

"Alte" Märkte schwächeln weiterhin

Als das erste iPhone auf den Markt kam, hatte Apple der Technik-Welt vor den Kopf gestoßen. Viele Beobachter, darunter auch Konkurrenten wie Nokia, hielten die angepeilte Marktreife für schlicht undenkbar. Es verging aber nicht viel Zeit, bis Google in den Markt einstieg. Ebenfalls noch 2007 angekündigt, 2008 auf ersten Geräten ausgeliefert, eroberte sich das System rasch Marktanteile und stellte das iPhone in den Schatten. Wer befürchtet hatte, Apple werde erneut wie einst auf dem Computermarkt ins Abseits gedrängt, sah sich zunächst bestätigt. Allerdings entwickelten sich die Dinge anders. Obwohl Android den wesentlich höheren weltweiten Marktanteil hat, vor allem aufgrund der Masse an günstigen Geräten sowie Mittelklasse-Smartphones, hält Apple mit Abstand die Krone des profitabelsten Herstellers.Angesichts dieser noch immer gültigen Feststellung ist daher die aktuelle IDC-Studie von besonderer Bedeutung. Demnach holt Apple weltweit stark auf und verzeichnet mit dem iPhone wesentlich höhere Wachstumsraten als die Gesamtheit der Android-Konkurrenz. Während die Branche im Jahr 2021 wohl um sieben Prozent zulegt, sei es beim iPhone fast der doppelte Wert. Apple erreicht jene Steigerung allerdings nicht durch günstigere Geräte zulasten der Marge, sondern sogar durch die teureren Ausführungen. 5G stelle sich als Wachstumstreiber heraus, fördere die Nachfrage – und lassen den durchschnittlichen iPhone-Verkaufspreis noch weiter steigen.Die IDC vergleicht die Zahlen auch mit 2019, also dem Geschäftsjahr vor Beginn der Corona-Pandemie. 2020 ist insofern schwierig zu beurteilen, als viele Hersteller von Produktions-Stilllegungen betroffen waren und generell hohe Unsicherheit auf dem Markt vorherrschte. Stellt man 2021 dem vorletzten Jahr gegenüber, so schneiden China, die USA sowie Europa zwar geringfügig schwächer ab, wachsende Märkte wie Indien, Japan, der Nahe Osten sowie Afrika lassen unter dem Strich dennoch ein Plus stehen.