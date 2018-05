Markenanmeldungen: Wie macOS 10.14 heißen könnte

Nach Puma, Jaguar, Panther, Tiger, Leopard, Snow Leopard, Lion und Mountain Lion endete bei Apple die Großkatzen-Ära und fortan trugen die Systeme den Namen bekannter Plätze. Der Surfort Mavericks machte den Anfang des neuen Benennungsschemas, OS X 10.10 erhielt den Namen des bekannten Nationalparks Yosemite und OS X 10.11 wurde nach dem markanten Berg "El Capitan" in selbigem Park bezeichnet. 10.12 und 10.13 folgten in doppelter Hinsicht der bekannten Logik. Nach der Gebirgskette Sierra kam der nur leicht abgewandelte Systemname High Sierra, was bei Apple namenstechnisch für reine Stabilitäts-Updates steht (siehe auch Leopard zu Snow Leopard und Lion zu Mountain Lion). In den letzten 15 Jahren bediente sich Apple aus einem reichen Fundus angemeldeter Marken. Fast immer war der jeweils gewählte Name daher schon zuvor markenrechtlich auf Apple eingetragen. Jetzt ist die Liste um weitere Einträge angewachsen – außerdem erneuerte Apple die Registrierung zweier schon länger gehaltener Begriffe und erweiterte diese auf zusätzliche Länder.In der neuen Anmeldung lassen sich als Namen Mojave, Sequoia, Sonoma und Ventura finden. Die Zeichen bei macOS 10.14 könnten auf "Mojave" stehen, einer Wüste im südlichen Kalifornien. Es handelt sich in den USA um keinen Neuantrag, sondern um eine internationale Ausweitung. Im Gegensatz zu den anderen Namen hat Apple Mojave nämlich in mehreren Ländern eintragen lassen. Bei Sonoma (ebenfalls verlängert) und Ventura handelt es sich um Städte im nördlichen Kalifornien, bei Ventura um einen bekannten Surfort im Süden.Weiterhin hält Apple Markenschutz für California, Mammoth, Miramar, Diablo, Miramar, Rincon, Monterey, Shasta, Farallon, Tiburon und Tahoe, aus dem Themenumfeld "Yosemite" bleiben "Redwood" und "Sequoia" übrig. Auch Napa (das berühmte Weinanbaugebiet) und Big Sur (Küstenstreifen im Süden) wären als Systemnamen möglich. An Tiernamen beinhaltet Apples Markensammlung die Einträge Redtail, Condor und Grizzly. Bis Klarheit bezüglich des nächsten Systemnamens herrscht, vergeht nicht mehr viel Zeit. Die WWDC 2018 beginnt am 4. Juni, also in knapp mehr als einer Woche.