Mario Kart Tour: Gute Downloadzahlen, durchwachsene Umsatzwerte

Mario Kart Tour schlägt Super Mario Run bei den Downloads

Umsatzzahlen ausbaufähig

Nintendo hat vor einem Monat mit Mario Kart Tour einen weiteren bekannten Titel des hauseigenen Spiele-Portfolios für iDevices veröffentlicht. Die ersten Marktwerte zum Spiel zeichnen kein eindeutiges Bild hinsichtlich des Erfolgs des Titels, so Sensor Tower. Den Marktforschern zufolge handelt es sich bei Mario Kart Tour gemessen an den Download-Zahlen um den erfolgreichsten Start eines Mobile-Titels von Nintendo. Hinsichtlich des Umsatzes gebe es aber noch einiges an Potenzial nach oben.Mario Kart Tour generierte innerhalb des ersten Monats laut Sensor Tower 123,9 Millionen Downloads. Der Wert bezieht sich auf die zusammenaddierten Ergebnisse aus Apples App Store und Googles Play Store.Nur auf die Downloads bezogen liegt Mario Kart damit hinsichtlich des Marktstart-Abschneidens deutlich vor Super Mario Run. Nintendos Mobile-Debüttitel mit dem berühmten Klempner in der Hauptrolle brachte es seinerzeit auf 21,9 Millionen Downloads innerhalb des ersten Monats. Der unangefochtene diesbezügliche Sieger ist Pokemon Go – 163 Millionen Nutzer luden den Titel in den ersten 30 Tagen herunter.Dass viele Downloads nicht automatisch für einen großen Umsatz sorgen, macht Mario Kart Tour deutlich, so Sensor Tower im dazugehörigen Bericht. Nintendo soll bislang 37,4 Millionen US-Dollar über den Titel eingenommen haben, der sich über In-App-Käufe finanziert. Zum Vergleich: Fire Emblem Heroes erwirtschaftete innerhalb des ersten Monats 67,6 Millionen US-Dollar.Jeder Nutzer hat im Schnitt entsprechend 26 Cent für das Nintendo-Spiel ausgegeben. Die Marktforscher sehen den Wert als ausbaufähig an. Für Jubelstürme dürfte es bei Nintendo nicht reichen. Zumindest liegt das Ergebnis über dem von Dr. Mario World – in dem Fall waren es 19 Cent, den jeder Spieler im Schnitt in den ersten 30 Tagen ausgab. Auf dem ersten Platz liegt nach wie vor Dragalia Lost mit 16,5 US-Dollar pro Spieler.