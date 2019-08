Mario Kart Tour von Nintendo erscheint am 25. September für iOS und Android

Free-To-Play, aber mit In-App-Käufen

Reise um die Welt

Voraussetzungen und Erscheinungstermin

Mario Kart gehört neben den Jump ’n’ Run-Spielen mit Mario sowie den Zelda-Adventures zu den wichtigsten Videospielreihen von Nintendo. Erstmalig erschien Super Mario Kart 1992 auf dem Super Nintendo Entertainment System (SNES), gefolgt von Mario Kart 64 für das Nintendo 64 und Mario Kart: Double Dash für den Game Cube. Die neuste Konsolenversion hört auf den Namen "Mario Kart 8 Deluxe" und ist nur für Nintendo Switch verfügbar.Schon Anfang 2018 gab Nintendo bekannt, dass der Konzern an einem Mario-Kart-Titel für Mobilplattformen arbeitet. Bei dem Spiel handelt es sich um einen eigenständigen Titel und keine portierte Konsolenfassung. Anders als " Super Mario Run " erscheint "Mario Kart Tour" als Free-To-Play-Titel , welcher kostenfrei gespielt werden kann – durch In-App-Käufe erkauft der Spieler sich aber gewisse Vorteile. Mit diesem Geschäftsmodell machte Nintendo bei "Animal Crossing" und "Fire Emblem Heroes" gute Erfahrungen, während "Super Mario Run" als Einmalkauf bei den Kunden durchfiel.Wie schon der Name vermuten lässt liefert sich Mario mit seinen Freunden und Widersachern Rennen auf Strecken, die von echten Städten auf der ganzen Welt inspiriert wurden. Aber es stehen auch die Rennstrecken aus früheren Mario-Kart-Umsetzungen bereit. Mitstreiter attackiert man wie in der Spieleserie üblich mit Bananenschalen und Schildkröten, um das überholen zu erleichtern.Mario Kart Tour setzt mindestens ein iPhone 5s mit iOS 10 oder neuer voraus. Auch mit dem iPad ist das Rennspiel kompatibel: Hier muss es mindestens ein iPad Air sein. Die App kann ab sofort vorbestellt werden – derzeit ist als Erscheinungstermin der 25. September anvisiert. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird Apple auf dem iPhone-Event im September auch das Spiel präsentieren.