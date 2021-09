iPhone 13 Pro und MagSafe Duo: Aufgepasst bei der Wahl der Schutzhülle

Kameramodul des iPhone 13 Pro zu groß für MagSafe Duo?

Vorsicht bei der Wahl des Cases

Nur 12 Watt Maximalleistung für das iPhone 13 mini

Nach der Ankündigung eines neues Produkts von Apple sind manche Anwender besorgt, ob ihr Zubehör mit dem Gerät weiterhin kompatibel ist. Im Falle des iPhone 13 und all seinen Varianten scheint diese Sorge aber vielfach unberechtigt zu sein: Länge und Breite sind mit den jeweiligen Vorgängermodellen identisch, lediglich die Tiefe ist eine andere und trägt dem größeren Akku der aktuellen Baureihe Rechnung. Allerdings nahm Apple auch am Kameramodul Änderungen vor – der Kamerabuckel bei den Pro-Versionen fällt nun deutlich größer aus. Ein Bericht von La Manzana Mordida weist darauf hin, dass das iPhone 13 Pro mit einer Hülle möglicherweise Schwierigkeiten hat, über das MagSafe-Duo-Ladegerät mit Energie versorgt zu werden.Oben genannter Artikel weist auf ein Problem mit dem iPhone 13 Pro in Verbindung mit einer Lederhülle von Apple und dem MagSafe Duo hin: Aufgrund des überproportional großen Kameramoduls bei diesem Modell liegt das iPhone nicht plan auf dem Ladegerät auf.Einige Besitzer des MagSafe Duo trieb die Sorge um, dass das iPhone 13 Pro nicht ordnungsgemäß geladen werden könnte, wenn eine Hülle zum Einsatz kommt. Das wäre mehr als unverständlich: Apple listet sämtliche Modelle des iPhone 13 als kompatibel mit dem Ladegerät auf.Mittlerweile bestätigen erste Erfahrungsberichte, dass die Kompatibilität dieser Konstellation nicht unter dem Kamerabuckel leidet – wenngleich das iPhone 13 Pro auf einem MagSafe Duo tatsächlich wenig elegant aussieht, wie der YouTuber Marques Brownlee auf Twitter bestätigt:Brownlee mahnt aber zur Vorsicht: Nutzer sollten sich genau überlegen, welches Case sie sich für ihr iPhone 13 Pro besorgen, wenn ein MagSafe Duo Verwendung findet. Das Ladegerät ist auch für die Apple Watch geeignet – und kostet 149 Euro im Apple Online Store Wer übrigens ein iPhone 13 mini sein Eigen nennt, muss beim kabellosen Laden einen Kompromiss eingehen: Während Apples MagSafe-Gerät bis zu 15 Watt Leistung für das iPhone 13, 13 Pro und 13 Pro Max bereitstellt, sind es bei der kleinsten Version der neuen Baureihe lediglich 12 Watt. Beim Vorgängermodell besteht diese Einschränkung ebenfalls, nun ist die Information aber auch für das iPhone 13 mini offiziell – Apple erweitert ein Supportdokument um dieses Detail.