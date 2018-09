„Made by Google“-Event angekündigt: Pixel 3, Pixel 3 XL und mehr

Design des Pixel 3 XL wegen YouTube-Leak bereits bekannt

Pixelbook, Chromecast und Pixel Buds

Nicht nur Apple wird in nächster Zeit ein Hardware-Event veranstalten, bei dem neue Smartphones im Mittelpunkt stehen. Während Apple nächste Woche den Hauptfokus auf die 2018er iPhones legt, präsentiert der Suchmaschinenriese auf der „Made by Google“-Veranstaltung aller Voraussicht nach zwei neue iPhone-Konkurrenten: das Pixel 3 und Pixel 3 XL. Zudem wird über weitere Produkte spekuliert, darunter ein Upgrade des Google-eigenen Chromebook Pixelbook. Eine Smartwatch wird dagegen definitiv nicht dabei sein.Bekannt ist bislang nur der Termin und der Ort. Demnach beginnt die Präsentation vor Pressevertretern am 9. Oktober in New York um 11 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ). Das Unternehmen überträgt das Event live über den eigenen YouTube-Kanal . Google schickte dazu eine GIF mit einem stilisierten Design des Ausdrucks „I <3 NY“ an alle Eingeladenen. Außer der „3“ (Pixel 3) birgt die Animation kaum Hinweise auf die zu erwarteten Neuerscheinungen.Die beiden Hardware-Stars des Abends dürften für keine große Überraschung sorgen, da bereits diverse Fotos des Pixel 3 an die Öffentlichkeit gelangt sind. Vom Pixel 3 XL gibt es sogar ein ausführliches YouTube-Video – inklusive Unboxing aus dem mutmaßlichen Original-Karton. Auffällig ist dabei die an das iPhone X erinnernde Display-Kerbe auf der Frontseite. Die Rückseite bietet weiterhin den von Pixel-Devices bekannten Fingerabdrucksensor, der zentral im oberen Gehäusebereich platziert ist.Google könnte zudem einen Nachfolger des Pixelbook und eine aktualisierte Variante der Bluetooth-Kopfhörer Pixel Buds vorstellen. Auch eine neue Version des TV-Pucks Chromecast mit verbessertem WLAN, Bluetooth-Unterstützung und eventuell einer Fernbedienung soll laut bisherigen Gerüchten auf Googles Agenda stehen. Zudem gibt es Spekulationen über ein Kombi-Gerät aus Googles Router „Wifi“ und dem Smart-Lautsprecher „Home“. Auf keinen Fall eine Rolle spielen wird eine Google-eigene Smartwatch. Das Unternehmen schloss die Bekanntgabe einer Pixel Watch für dieses Jahr bereits aus