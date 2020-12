Bisher Linux und Windows, nun auch macOS

Mac mini auf EC2 – aber leider mit Intel-Chip

Minimale Miet-Dauer

Seit 14 Jahren bietet Amazon vielfältige und flexible Hosting-Angebote in Form der Amazon Web Services an. So ist es zum Beispiel möglich, einzelne virtuelle Server flexibel auf Stundenbasis zu mieten. Ergänzt wird das Angebot durch diverse Zusatzdienste wie zum Beispiel ein auf Massenversandt optimiertes E-Mail-System, Datenbanklösungen und Optionen für GPU-basierte Machine-Learning-Projekte. Im Jahr 2019 erzielte Amazon mit AWS alleine einen Umsatz von 35 Milliarden Dollar und einen Gewinn von gut 8 Milliarden Dollar. Ganz Amazon erwirtschaftete einen Umsatz von 280 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 14,5 Milliarden Dollar – AWS ist also ein wichtiger Gewinnbringer für Amazon.Bisher ist es möglich, viele Linux-Distributionen und auch Windows auf AWS-Instanzen auszuführen. Seit einiger Zeit bietet AWS auch ARM-Instanzen als Ergänzung zur traditionellen x86-Architektur an. Doch das Ausführen von macOS war bisher nicht möglich – die Lizenzbedingungen von macOS verboten dies zwar nicht explizit, aber es handelte sich um eine rechtliche Grauzone, in welcher Anbieter wie beispielsweise MacStadium operierten.In diesem Herbst aber änderte Apple die Lizenzbedingungen, so dass auch die Vermietung von macOS offiziell gestattet ist. Nun gab AWS bekannt , dass man ab sofort auch macOS-Instanzen in der AWS-Cloud ausführen kann. Diese verhalten sich genau wie normale EC2-Instanzen, können in Virtual-Private-Cloud-Netzwerke eingebunden werden und verfügen vorinstalliert über die zahlreichen EC2-Tools. Zugriff auf die Instanzen erfolgt via Shell oder mittels Bildschirmfreigabe.Hinter dem EC2-Instanz-Kürzel "mac1.metal" verbirgt sich ein Mac mini – leider aber mit Intel Core i7 mit 3,2 GHz und nicht mit Apple M1. Der i7 bringt sechs Prozessorkerne und 32 GB Arbeitsspeicher mit – andere Optionen stehen bisher nicht bereit. An das AWS-interne Netzwerk ist der Mac mini mit 10 Gbps angebunden, an die EBS-Speicherlösungen mit 8 Gbps.Momentan wird nur macOS 10.14.6 Mojave und macOS 10.15.7 Catalina unterstützt – doch macOS 11 Big Sur soll ebenfalls in Kürze zur Verfügung stehen. Ob und wann AWS auch Mac minis mit M1-Chip anbietet, ist bislang unbekannt – Gerüchtehalber soll dies Anfang 2021 der Fall sein.Normalerweise rechnet AWS die Kosten für "On Demand"-Instanzen auf Stundenbasis ab. Doch die Apple-Lizenzbedingungen machen Amazon einen Strich durch die Rechnung: Hier ist die Minuten- oder Stundenmiete nicht vorgesehen, nur die Tagesmiete. Daher beträgt die minimale Miet-Dauer einer "mac1.metal"-Instanz 24 Stunden. Die Kosten werden auch abgerechnet, wenn man die EC2-Instanz vor Ablauf beendet. Pro Stunde verlangt AWS derzeit 1,083 Dollar, die Mac-mini-Miete steht an folgenden Serverstandorten zur Verfügung: US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon), EU (Ireland) und Asia-Pacific (Singapore).