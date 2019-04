Macs günstiger – der aktuelle Refurbished-Überblick

Der kleinste Mac: Rabatte auf den Mac mini

Tipp: Mit Apples anderen Kanälen vergleichen

Wie jeden Monat präsentieren wir einen Überblick, welche Macs und iPads Apple momentan deutlich vergünstigt über den hauseigenen Refurbished Store für generalüberholte Hardware anbietet. Apple arbeitet normalerweise durchgängig mit einem Preisnachlass von 15 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis – wohlgemerkt auf den Preis zum Zeitpunkt der Modelleinführung, was Vorserien-Modelle im Refurbished Store etwas unattraktiver macht. Wir beschränken uns daher wie üblich auf eine Darstellung der 2018er Serien. 2019er Modelle gibt es natürlich noch nicht, denn die Überarbeitung des iMacs liegt gerade einmal zwei Wochen zurück.Momentan wird man im Refurbished Store ab 1149 Euro fündig, die Einstiegs-Konfigurationen sind derzeit nicht verfügbar. Stattdessen beginnt die Palette bei 256 GB SSD, 16 GB RAM und reicht bis hin zu 512 GB Speicherkapazität und 64 GB Arbeitsspeicher. Mac mini, 3,6 GHz Quad, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 1149 Euro Mac mini, 3,0 GHz Hexa, 32 GB RAM, 256 GB SSD – 1739 Euro Mac mini, 3,0 GHz Hexa, 64 GB RAM, 512 GB SSD – 2289 EuroUmfangreicher fällt das Angebot beim MacBook Air aus, das alleine schon aufgrund der verschiedenen Gehäusefarben mehr Variationsmöglichkeiten bietet. Die Preisliste beginnt bei 1149 Euro, was einem Nachlass von 200 Euro entspricht. Am oberen Ende befindet sich eine Ausführung für 2479 Euro – die beim regulären Kauf aufgrund von 16 GB RAM und 1,5 TB SSD fast 3000 Euro kosten würde. MacBook Air 1,6 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD – 1149 Euro MacBook Air 1,6 GHz, 16 GB RAM, 128 GB SSD – 1339 Euro MacBook Air 1,6 GHz, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 1549 Euro MacBook Air 1,6 GHz, 16 GB RAM, 512 GB SSD – 1749 Euro MacBook Air 1,6 GHz, 16 GB RAM, 1,5 TB GB SSD – 2479 EuroApple hält zudem mehrere Ausführungen des MacBook Pro vorrätig und verkauft die 2018er Serie mit 13,3" und Touch Bar ab 1699 Euro, also mit 300 Euro Rabatt. Exemplarisch zeigen wir je drei Ausführungen mit 13,3" und 15" – die komplette Aufstellung finden Sie über die Seitenleiste samt Filterfunktionen ( ). MacBook Pro 13,3", 2,3 Ghz Quad, 8 GB RAM, 256 GB SSD – 1699 Euro MacBook Pro 13,3", 2,3 Ghz Quad, 8 GB RAM, 512 GB SSD – 1909 Euro MacBook Pro 13,3", 2,7 Ghz Quad, 16 GB RAM, 1 TB SSD – 2849 Euro MacBook Pro 15,4", 2,2 Ghz Hexa, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 2379 Euro MacBook Pro 15,4", 2,6 Ghz Hexa, 16 GB RAM, 512 GB SSD – 2799 Euro MacBook Pro 15,4", 2,9 Ghz Hexa i9, 32 GB RAM, 1 TB SSD – 3929 EuroDa Apple seit wenigen Monaten offiziell via Amazon verkauft und dort mit günstigeren Preisen als im eigenen Store kalkuliert, gibt es bisweilen Neugeräte zum Preis generalüberholter Macs. Dies ist allerdings von Ausführung zu Ausführung unterschiedlich, daher kann man keine pauschale Aussage machen. Eine kurze Übersicht der Baureihen bei Amazon: MacBook Air MacBook MacBook Pro 13" MacBook Pro 15" Überblick Desktop-Macs