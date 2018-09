Machine Learning: CoreML über 10x schneller auf dem iPhone Xs

Alle neuen iPhone-Modelle bringen den A12-Bionic-Prozessor mit – einer der ersten CPUs gefertigt im neuen 7nm-Verfahren. Hergestellt wird der Prozessor von TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, Limited) aus Hsinchu, Taiwan. Wie schon der A11-Prozessor bringt der A12 insgesamt 6 Rechenkerne mit – bei zwei Kernen handelt es sich um Hochgeschwindigkeitskerne, vier sind auf Energieeffizienz ausgelegt. Die CPU an sich soll etwa 10 bis 25% schneller als der A11 sein, bei der GPU will Apple eine Performancesteigerung um 50% erreicht haben.Eine gigantische Geschwindigkeitssteigerung verspricht Apple bei der Auswertung von CoreML-Modellen. Diese können beispielsweise genutzt werden, um Gegenstände auf Bildern zu identifizieren. Apple sagte bei Vorstellung der neuen iPhone-Modelle, dass der A12 Bionic im Vergleich zum A11 um den Faktor 9 schneller bei der Evaluierung von CoreML-Modellen ist.Ein Benchmark der Firma Fritz , Hersteller eines Entwickler-Kits zur Integration von CoreML in Apps, scheint diese Angabe von Apple zu bestätigen . Fritz bietet mit der Heartbeat-App ein Demo-Programm an, in dem die Fähigkeiten von einigen CoreML-Modellen demonstriert werden.Den Benchmarks nach ist das iPhone Xs Max beim Evaluieren der Modelle mehr als 10x so schnell im Vergleich zum iPhone X. Etwas überraschend an den Testergebnissen ist, dass das iPad der 6. Generation ebenfalls das iPhone X überholt:Auch iOS 12 scheint bei CoreML effizienter geworden zu sein – unabhängig von der Hardware. Durchschnittlich werden im Vergleich mit iOS 11 CoreML-Modelle 38 Prozent schneller verarbeitet: