MacTechNews wünscht frohe Ostern – Ausblick auf die Wochen danach

Ausblick auf die Wochen nach Ostern

Die Zeit vor Ostern ist in der Apple-Welt oft sehr ereignislos, denn das jeweilige Frühjahrs-Event liegt schon eine Weile zurück, wohingegen es bis zur Entwicklerkonferenz im Juni noch einige Wochen dauert. 2022 macht da keinen Unterschied – zu den Neuerungen des März-Events wurde alles gesagt, momentan genehmigt sich die Branche eine ruhige Zeit. Aus diesem Grund ist auch nicht damit zu rechnen, dass es in den kommenden Tagen zu spannenden Tech-Ankündigungen kommt.Wir wünschen allen Lesern und der gesamten MTN-Community frohe Ostern und entspannte Festtage! Auch wenn bis nächste Woche sicherlich nicht viel los ist, versorgen wir Sie dennoch mit etwas Lesestoff. Neben der all-freitägliche Zusammenstellung interessanter Angebote gibt es am Samstag und Sonntag wie gewohnt Rewind-Ausgaben – und sollte doch etwas in der Apple-Welt passieren, natürlich zeitnahe Berichterstattung.Nach den Ostertagen sind es nur noch sieben Wochen bis zur diesjährigen WWDC samt Vorstellung von macOS 13, iOS 16, tvOS 16 sowie watchOS 9. In den letzten Tagen kursierten bereits konkretere Berichte, auch welche Neuerungen man sich in iOS und watchOS angeblich einstellen soll: iOS 16 – Vorbereitung auf Apple-Brille, Benachrichtigungen und mehr Hinweise auf iOS 16 mit verbessertem Fokus-Modus Bericht: Wichtige Neuerungen in watchOS 9Gleichzeitig läuft die Gerüchteküche bezüglich verschiedener Hardware-Neuerungen heiß. Im Gespräch sind vor allem ein runderneuertes MacBook Air sowie ein Mac mini mit leistungsfähigeren Chips. Für das MacBook Air ist die WWDC zwar eher eine ungewöhnliche Bühne, allerdings wäre es nicht zum ersten Mal Thema auf der Entwicklermesse.Als weiteres spannendes Thema bleibt die Apple-Brille. Die Nachrichtenlage der letzten Wochen sprach davon, es werde wohl in diesem Jahr eher keinen Verkaufsstart der Hardware geben. Allerdings habe Apple schon so viele softwareseitige Anpassungen in iOS 16 vorbereitet, dass sich Entwickler vielleicht doch in absehbarer Zeit an die Arbeit machen und Software für die Markteinführung Anfang 2023 erstellen können.