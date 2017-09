Ist Ihr Mac fit für macOS High Sierra?

Systemanforderungen

iMacs ab Ende 2009

MacBook Air ab Ende 2010

MacBook Pro ab Mitte 2010

MacBook ab Ende 2009

Mac mini ab Mitte 2010

Mac Pro ab Mitte 2010

Besondere Hardware-Voraussetzungen

APFS

HEVC

VR-Erlebnisse

Metal 2

AirDrop

Continuity

Apple Pay in Safari

AirPlay

Auto Unlock

Update oder Clean Install

Der Name macOS High Sierra weist bereits darauf hin, dass es an der Oberfläche viele Gemeinsamkeiten mit dem Vorgängersystem macOS Sierra gibt. In der Tat konzentrierte sich Apple vor allem auf Technologien unter der Haube, wenngleich auch in kleinem Maße Anpassungen an Apps vorgenommen wurden (siehe MTN-Feature für High Sierra: ). Doch welche Hardware kann überhaupt von diesem Upgrade profitieren? Und welche Hardware-Ergänzungen sind gegebenenfalls sinnvoll? In diesem Artikel geht MacTechNews diesen Fragen auf den Grund.Jeder Mac, der bereits macOS 10.12 Sierra trägt, ist auch für macOS 10.13 High Sierra bereit. Apple warf keine weiteren Modelle aus der Kompatibilitätsliste. Konkret ist das System auf folgenden Macs lauffähig:Wenn Sie sich unsicher sind, welcher Hardware-Generation Ihr Mac angehört, rufen Sie einfach den Menüpunkt »Über diesen Mac« aus dem Apfelmenü links oben auf. Im automatisch geöffneten Reiter »Übersicht« erscheint das Modelljahr in Klammern hinter der Geräteklasse in der dritten Zeile.Dass sich macOS High Sierra auf einem Mac installieren lässt, heißt allerdings noch nicht, dass auch sämtliche Features des Systems auf diesem Mac funktionieren werden. Gerade auch unter den neuen Technologien gibt es höhere Hardware-Anforderungen. So kann man beispielsweise nur mit einer SSD-Platte auf das neue Dateisystemwechseln - interne HDDs und Fusions Drives bleiben vorerst außen vor.Der auf 4K spezialisierte Videocodec(auch als H.265 bekannt) benötigt einen Mac mit Skylake-Prozessor oder neuer. Diese Vorgabe erfüllt lediglich der iMac 5K von 2015, MacBook und MacBook Pro von 2016 und die neuen Macs von 2017. Die von Apple versprochenenkönnen nur auf einem iMac 5K von 2017 und dem bald erhältlichen iMac Pro erstellt werden.Die Grafik-Enginehat dieselben Hardware-Voraussetzungen wie sein Vorgänger: Sie braucht einen Mac von 2012 oder neuer. Die gleiche Einschränkung gibt es bei älteren macOS-Features, einigeFunktionen für bessere Zusammenarbeit zwischen Mac und iOS-Geräten (in diesem Fall Handoff, Instant Hotspot und ab Sierra auch die Allgemeine Zwischenablage), sowie - für unsere Schweizer Freunde -. AirDrop zwischen zwei Macs ohne Beteiligung von iOS-Geräten funktioniert allerdings bereits auf Geräten ab 2008/09). Mindestens Baujahr 2011 brauchen Macs, diefür ein verbundenes Apple TV verwenden wollen. Das mit macOS Sierra eingeführte Entsperren des Macs mithilfe der Apple Watch () benötigt - außer natürlich einer Apple Watch mit mindestens watchOS 3 - einen Mac des Jahres 2013 oder neuer.In jedem Jahr gibt es erneut die Diskussion, ob das neue System einfach per Update im Mac App Store über das aktuelle System drüberinstalliert werden soll oder doch ein kompletter Clean Install notwendig wäre, bei dem vor der Installation die Festplatte formatiert wird. Dadurch will man verhindern, dass Leichen früherer Systeme immer weiter mitgeschleppt werden, sich ansammeln und im schlechtesten Fall für Probleme sorgen. Wer ganz sicher gehen möchte, dass dies nicht passiert, muss diesen umständlichen Weg gehen, im Allgemeinen ist aber nichts dagegen einzuwenden, große Updates einfach und bequem als Aktualisierung laufen zu lassen.