MacBook Pro Retina: Reparaturprogramm für Displayflecken kurz vor dem Ende

Sammelklage war nötig

Frist

Ein stilles Qualitätsprogramm von Apple zugunsten des MacBook Pro Retina der Jahrgänge 2012 bis 2015 läuft in wenigen Tagen aus. Auf den Geräten konnte es zu störenden Flecken und Abdrücken auf dem Display kommen, was unter dem Namen »Staingate« bekannt wurde. Zwar hat Apple dieses Problem niemals öffentlich dokumentiert, repariert betroffene Geräte allerdings kostenlos. Dieses Reparaturprogramm endet nun aber zum 17. Oktober. Betroffene Nutzer sollten sich also möglichst rasch an den Apple-Support, einen Apple Store oder zertifizierten Händler wenden.Sämtliche Baureihen der Generation »MacBook Retina« können von dem Problem betroffen sein. Apple stellte das erste Modell davon Mitte 2012 und das letzte Mitte 2015 vor. Bei manchen Geräten löste sich die Entspiegelungsfolie infolge von mechanischer Interaktion mit der Tastatur teilweise ab und sorgte für die störenden Abdrücke auf dem Bildschirm. Bereits seit 2012 gab es entsprechende Berichte, doch erst 2014 nahmen die Beschwerden in den Apple-Foren richtig an Fahrt auf. Im Jahr 2015 organisierten Betroffene eine Sammelklage gegen Apple, woraufhin der Konzern aktiv wurde und das Reparaturprogramm auflegte. Anfang 2017 wurde es verlängert. Eine öffentliche Stellungnahme blieb dagegen bis heute aus.Wenn Sie für die Beseitigung dieses Fehlers bereits Geld ausgegeben hatten, erhalten Sie den Betrag im Regelfall von Apple zurück. Dafür sollten Sie sich bis zum Auslaufen des Reparaturprogramms am 17. Oktober beim Apple-Support melden und den Fall schildern. Die Frist verlängert sich übrigens dann, wenn Sie das MacBook Pro Retina innerhalb der letzten 36 Monate bei Apple gekauft haben. In diesem Fall repariert Apple betroffene Displays noch bis zu drei Jahre nach dem Kauf. Die 2015er Variante des MacBook Pro Retina ist noch bis heute im Apple Online Store zu erwerben. Über die Nachfolge-Generation, das MacBook Pro mit Touch Bar, gibt es keine entsprechenden Berichte.