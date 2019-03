MacBook Pro: Mehr als 40 Konfigurationen vergünstigt im Apple Refurbished Store – und viele weitere Angebote

Mac mini

MacBook Pro

Sonstige Produkte

Wie üblich: Auch Apples andere Vertriebskanäle vergleichen

Apples offizieller Refurbished Store für generalüberholte Macs, iPhones und iPads ist momentan wieder prall gefüllt mit aktuellen Konfigurationen. Wie jeden Monat fassen wir zusammen, was sich im Refurbished Store tummelt und welche Angebote interessant sind. Der Rabatt liegt bei 15 Prozent auf den empfohlenen Verkaufspreis. Wie üblich gilt, vor der Bestellung noch einmal das Modelljahr zu überprüfen – je älter eine Baureihe ist, desto weniger attraktiv wird der gebotene Preisnachlass. In unserer Aufstellung beschränken wir uns auf das Modelljahr 2018.Große Modell- und Konfigurationsvielfalt gibt es derzeit beim Mac mini, den Apple in zwölf verschiedenen Ausführungen anbietet. Das günstigste Gerät bringt 3,6 GHz und vier Prozessorkerne sowie 128 GB SSD-Speicher mit. Apple veranschlagt dafür 759 statt 899 Euro. Die teuerste Konfiguration liegt bei stolzen 3279 Euro, geboten werden sechs Prozessorkerne, 64 GB Arbeitsspeicher, sowie ein Terabyte SSD. Mac mini, 3,6 GHz, 8 GB RAM, 128 GB SSD – 759 Euro Mac mini, 3,6 GHz, 8 GB RAM, 256 GB SSD – 959 Euro Mac mini, 3,0 GHz 6-Core, 8 GB RAM, 512 GB SSD – 1249 Euro Mac mini, 3,2 GHz 6-Core, 16 GB RAM, 512 GB SSD – 1739 Euro Mac mini, 3,2 GHz 6-Core, 64 GB RAM, 1 TB SSD – 3279 Euro Alle weiteren Angebote ansehenBesonders umfangreich ist momentan das Angebot für alle, die nach einem generalüberholten MacBook Pro suchen. Alleine die 2018er Serie bringt es auf mehr als vierzig verschiedene Konfigurationen. Die Preisspanne reicht dabei von 1699 Euro für ein MacBook Pro 13,3" mit Touch Bar (300 Euro Preisnachlass) bis hin zu 6779 Euro, wenn ein besonders hohes Maß an Performance erforderlich ist. In diesem Fall bringt das Gerät 32 GB Arbeitsspeicher, 4 TB SSD-Speicher sowie eine Grafikkarte des Typs Radeon Pro Graphics 560X mit. MacBook Pro 13,3", 2,3 GHz 4-Core, 8 GB RAM, 256 GB SSD – 1699 Euro MacBook Pro 15", 2,2 GHz 6-Core, 16 GB RAM, 256 GB SSD – 2379 Euro MacBook Pro 15", 2,2 GHz 6-Core, 32 GB RAM, 256 GB SSD – 2789 Euro MacBook Pro 15", 2,6 GHz 6-Core, 16 GB RAM, 1 TB SSD – 3209 Euro MacBook Pro 15", 2,2 GHz 6-Core, 32 GB RAM, 2 TB SSD – 4219 Euro MacBook Pro 15", 2,9 GHz 6-Core, 32 GB RAM, 4 TB SSD – 6779 Euro Alle weiteren Angebote ansehenWährend Apple momentan keine Konfiguration des iMacs oder des iMac Pro anbietet, gibt es zumindest einige Varianten des MacBook Air. Die Preise reichen von 1149 Euro für die Basisversion mit 128 GB Speicherkapazität ( bis hin zu 2519 Euro, wenn es 16 GB Arbeitsspeicher und 1,5 TB SSD sein sollen ( ).Da Apple seit wenigen Monaten offiziell via Amazon verkauft und sich dort an marktüblichen Preisen orientiert (sprich: unterhalb derer im offiziellen Store), gibt es bisweilen Neugeräte zum Preis generalüberholter Macs. Dies ist allerdings von Ausführung zu Ausführung unterschiedlich, weswegen man keine pauschale Aussage machen kann. Eine kurze Übersicht der Baureihen bei Amazon: MacBook Air MacBook MacBook Pro 13" MacBook Pro 15" Überblick Desktop-Macs