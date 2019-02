MacBook Pro: Konzept schaut weit in die Zukunft

Das Design lehnt sich an aktuelle iPhones an

OLED-Display mit 120 Hz und versteckter Face-ID-Einheit

Apple-eigene Prozessoren mit bis zu 12 Kernen

HMB4-Grafik, Thunderbolt 4 und 16 Stunden Akkulaufzeit

Ein komplett neues MacBook Pro hat der ungarische Designer Viktor Kádár gestaltet und es mit allerlei zukunftsträchtigen Features versehen. Im Stil einer Apple-Produktseite präsentiert er ein flaches Design mit fast randlosem OLED-Display. Im Innenleben stecken eine Reihe High-End-Komponenten, zu denen es bisher nicht einmal Gerüchte gibt.Während die aktuelle Baureihe ein eher kantiges Gehäuse besitzt, setzt Kádár auf runde Formen. Die Seiten des Laptops hat er bauchig abgerundet, selbst die Displayecken weichen runden Abschlüssen. Der Bildschirm sitzt fast randlos in der Klappe, es sind keine Kameraelemente oder Einlässe für ein Mikrofon zu erkennen.Eines der Kern-Features stellt ein „unsichtbares“ Kameraelement dar, welches der Ungar hinter dem Display versteckt hat. Es soll laut Beschreibungstext dünner und fünfmal präziser sein als der Pendant im iPhone X. Das Display besitzt eine Auflösung von 3120 x 2080 Punkten, ein Kontrastverhältnis von 1.000.000 zu 1 und eine Helligkeit von 1000 Nits.Kádár präsentiert auf seiner Fake-Seite gleich fünf Prozessor-Konfigurationen. Während der Vierkerner „XM4“ für MacBooks in der Größe 12" und 13" vorbehalten ist, bieten „XM6“ und „XM8“ sechs beziehungsweise acht Rechenkerne für die kleinen Pro-Modelle. Der „XM10“ und der „XM12“ mit zehn respektive zwölf Kernen sind für die 15-Zoll-Reihe bestimmt. In den dazugehörigen Benchmarks schneiden die Eigengewächse doppelt so gut ab wie ihre Intel-Wettbewerber. Top-Takte gibt die Seite mit bis zu 5,2 Ghz an.Auch bei den Grafiklösungen greift Kádár weit in die Zukunft. Dabei stellt Apples Kreation dank HBM4-Speicher eine GTX 4050Ti (aktuell sind RTX 20xx-Karten) in den Schatten – als Maßstab zieht die Seite das bisher unveröffentlichte Spiel „Diablo 4“ heran. Zudem offeriert die Seite „Thunderbolt 4“-Anschlüsse, die 800 GB/s Durchsatz liefern sollen. Zwei 8K-Displays parallel lassen sich den Angaben zufolge damit ansteuern. Weitere angepriesene Features sind bis zu 8 TB SSD, HiFi-Sound und 16 Stunden Akkulaufzeit. Zudem wirbt die Seite mit einem 70mm-Lüfter, der besonders leises Arbeiten ermöglicht.