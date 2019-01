MacBook Pro & Displayausfälle: iFixit will den Grund gefunden habe

Seit der Vorstellung des runderneuerten MacBook Pro im Herbst 2016 gab es zahlreiche Hardware-Probleme. Man denke beispielsweise an die Schwierigkeiten mit der Tastatur – zu laut beim Tippen, häufige Ausfälle, teure Defekte. Für die Akkus des 13"-Modells zwischen Oktober 2016 und Oktober 2017 gab es ein Austauschprogramm (siehe ), im vergangenen Sommer dann große Aufregung wegen thermischer Probleme und starker Drosselung. Auch beim Display taucht nun schon seit über zwei Jahren immer wieder ein Fehler auf, der gerne als "Bühnenlicht-Effekt" beschrieben wird. Folgendermaßen macht sich das Problem bemerkbar:Der Reparaturspezialist iFixit beschäftigte sich eingehender mit der Thematik und gibt an, den Auslöser für die ungewollten Bühnenstrahler gefunden zu haben. Um es in eine ganz kurze Aussage zu fassen: Eine Kabelkonstruktion ist Wurzel allen Übels. Das Problem kann bei betroffenen Nutzern immer dann auftreten, wenn das Display in einem bestimmten Winkel aufgeklappt wird.Apple entschied sich für besonders fragile Kabelstränge, um weiterhin an der Maßgabe festhalten zu können, so dünn wie möglich konstruieren zu können. Allerdings handelt es sich nicht um normale, flexible Kabel, sondern um fest mit dem Display verbundene Leiterbahnen. Diese werden nicht wie zuvor durch die Gehäusescharniere geführt, sondern um die Gelenke geschlungen. Offensichtlich kommt es relativ schnell zu Materialermüdung, denn bei jedem Auf- und Zuklappen strapaziert man das Bauteil zwangsläufig. Betroffen sind übrigens vorrangig die Baureihen mit Touch Bar.Tritt ein Defekt auf, muss ein 600 Dollar teurer Austausch vorgenommen werden, um das wenige Dollar teure Kabel zu ersetzen. Was früher kein Problem gewesen wäre, denn Kabel waren zuvor einfacher zu ersetzen, sorgt mit der seit 2016 gewählten Bauform für hohe Rechnungen. Apple reagiert wie üblich: Das Problem so lange totschweigen, bis das Medienecho zu groß wird oder Sammelklagen entstehen. In den offiziellen Apple-Foren melden sich zahlreiche Nutzer zu Wort, einige behaupten gar, Apple habe bestehende Threads einfach gelöscht. Bislang gibt es von Apple keine offizielle Stellungnahme. Im Rahmen einer Petition lautet die Forderung, Apple möge bitte mit einem offiziellen Reparaturprogramm reagieren.