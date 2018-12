2018: Fünf heiße Themen des Apple-Jahres

1) Drosselung des MacBook Pro

Das Apple-Jahr 2018 war zwar nicht ereignislos, allerdings insgesamt recht ruhig. Apple brachte wie üblich vier große Systemupdates auf den Markt, dies geräuschlos und ohne größere Macken, stellte die neuen iPhone-Modelle vor und aktualisierte die meisten Mac-Baureihen. Nennenswerte Einschnitte gab es bis auf die Einstellung der AirPort-Produktlinie kaum. Wer auf Skandale hoffte, wurde daher enttäuscht... was für Apple natürlich eine sehr gute Nachricht darstellte. Gegen Ende des Jahres trübte sich dann jedoch die zuvor so positive Stimmung – zumindest an den Börsen. Nach dem Verkaufsstart der aktuellen iPhones reagierten viele Anleger mit Liebesentzug und straften das Wertpapier ab. Obwohl keine offiziellen Zahlen vorliegen, setzte sich die Erkenntnis durch, Apple verzeichne momentan schwächere Nachfrage als gedacht. Ein deutlicher Kursverlust war die Folge. Wir werfen in diesem Artikel exemplarisch einen Blick auf fünf große Themen, die über einen etwas längeren Zeitraum hinweg immer wieder für Meldungen sorgten.Das im August aktualisierte MacBook Pro brachte auf dem Papier immense Performance-Verbesserungen mit – zunächst aber leider nur in der Theorie. Es stellte sich in der Praxis nämlich heraus, dass die Leistung schon nach wenigen Sekunden stark einbrach und effektiv sogar unterhalb des Niveaus der 2017er Serie lag. Sowohl die Sechskern-Prozessoren aus dem MacBook Pro 15" als auch die QuadCore-Chips des MacBook Pro 13" wiesen das Verhalten auf. Nachdem Apple viel schlechte Presse deswegen erhielt, wurde die Angelegenheit innerhalb weniger Tage korrigiert.Ein fehlender Schlüssel in der Firmware bewirkte laut Apple das beschriebene Verhalten und führte zu raschem Überhitzen des Prozessors. Als Selbstschutzmaßnahme regulierte sich dieser nach unten und ließ die Performance in den Keller gehen. Apple veröffentlichte daraufhin das "macOS 10.13.6 Supplemental Update" und beseitigte die Problematik – erst anschließend trafen die vollmundigen Versprechen der Produktseiten auch wirklich zu. Einen Überblick rund um Rückmeldungen und Erfahrungen nach der Aktualisierung bietet dieser Artikel: