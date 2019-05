MacBook Pro 2019 und 2018 im Vergleich: Was hat Apple bei der neuen Generation verbessert?

MacBook Pro 13" mit Touch Bar

2019 2018 Prozessor Intel Core i5, 8. Gen Intel Core i5, 8. Gen. Taktfrequenz 2,4 GHz 2,3 GHz Grafik Intel Iris Plus Graphics 655 Intel Iris Plus Graphics 655 Arbeitsspeicher 8 GB 8 GB Massenspeicher 256 GB SSD 256 GB SSD Displayauflösung 2.560 x 1.600 2.560 x 1.600

MacBook Pro 15" mit Touch Bar, 6 Kerne

2019 2018 Prozessor Intel Core i7-9750H, 9. Gen. Intel Core i7-8750H, 8. Gen. Taktfrequenz 2,6 GHz 2,2 GHz Grafik Intel UHD Graphics 630/AMD Radeon Pro 555X Intel UHD Graphics 630/AMD Radeon Pro 555X Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB Massenspeicher 256 GB SSD 256 GB SSD Displayauflösung 2.880 x 1.800 2.880 x 1.800

MacBook Pro 15" mit Touch Bar, 8 Kerne

2019 2018 Prozessor Intel Core i9-9980H, 9. Gen. Intel Core i7-8850H (6 Kerne), 8. Gen. Taktfrequenz 2,3 GHz 2,6 GHz Grafik Intel UHD Graphics 630/AMD Radeon Pro 555X Intel UHD Graphics 630/AMD Radeon Pro 555X Arbeitsspeicher 16 GB 16 GB Massenspeicher 512 GB SSD 512 GB SSD Displayauflösung 2.880 x 1.800 2.880 x 1.800

Äußerlich hat sich nichts geändert: Die am Dienstag vorgestellte neue Generation des MacBook Pro gleicht den bisher erhältlichen Modellen wie ein Ei dem anderen. Im Inneren hat sich jedoch bei den neuen Geräten einiges getan, wie ein Vergleich der Spezifikationen zeigt.Unverändert im Programm ist das bereits seit 2017 verfügbare 13-Zoll-Gerät ohne Touch Bar, das Modell berücksichtigen wir demzufolge in unseren Übersichten nicht. Nur leicht modernisiert hat Apple das MacBook Pro 13" mit Touch Bar. Die spektakulärste Auffrischung wurde den 15-Zoll-Modellen spendiert. Nicht geändert haben sich die Preise, die 2019er Modelle kosten also trotz verbesserter Ausstattung ebenso viel wie ihre Vorgänger.Alle weiteren Spezifikationen blieben unverändert.Alle weiteren Spezifikationen blieben unverändert.Alle weiteren Spezifikationen blieben unverändert.Alle Modelle können auch mit schnelleren Prozessoren, mehr Arbeisspeicher und größerem Massenspeicher bestellt werden. Apple hat darüber hinaus Berichten zufolge die Tastaturen überarbeitet, um sie weniger anfällig für Ausfälle zu machen. Eine offizielle Bestätigung des Unternehmens gibt es hierfür aber nicht. MacBook Pro im Apple Online Store