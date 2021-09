MacBook Pro 16" – noch mehr Hinweise auf baldige Vorstellung, 96-Watt-Lader komplett ausverkauft

Längere Lieferzeiten auch beim MacBook Pro

96-Watt-Lader faktisch ausverkauft

Viele Hersteller sind derzeit von Lieferengpässen betroffen, denn die weltweite Chipkrise zieht große Kreise. Das nach Aufkommen der Corona-Pandemie mühselig wieder in Betrieb genommene Räderwerk aus komplexen Zulieferketten stockt an diversen Stellen. Wenn daher der überraschende Fund auftaucht, dass Apple auf Monate keine Netzteile mit 96 Watt mehr liefern kann, könnte dies eine der beschriebenen Auswirkungen sein. Allerdings ist der Zeitpunkt mehr als verdächtig – wer schon länger die Apple-News verfolgt, kennt das Spiel nämlich gut. In den Wochen vor einer neuen Produktgeneration lässt Apple oft die Handelskanäle leerlaufen, weder externe Händler noch eigene Stores werden dann noch beliefert.Kaum jemand zweifelt daran, dass Apple in wenigen Wochen eine neue Generation des MacBook Pro auf den Markt bringt. Der Nachfolger des aktuellen 16"-Modells soll weiterhin auf ein 16"-Display setzen, aus den 13" der kleineren Variante werden Berichten zufolge aber 14". Die Liefersituation der aktuellen Modelle ist recht angespannt. Während Standardkonfigurationen frühestens Mitte Oktober an die Kunden gehen, sind es bei konfigurierten Exemplaren noch ein bis zwei weitere Wochen Wartezeit.Apples 96-Watt-Lader, welcher Bestandteil des Lieferumfangs beim MacBook Pro 16" ist, hat hingegen noch viel drastischere Lieferprognosen (Store: ). Die Angabe "2-3 Monate" ist Apples Paraphrase für "komplett ausverkauft, auf längere Sicht hin keine Lieferungen zu erwarten". Wer jetzt zur Bestellung schreitet und nicht mehr auf Lagerbestände zurückgreifen kann, erhält den Artikel möglicherweise nie – lediglich der Austausch defekter Netzteile dürfte gesichert sein. Da es sich um weltweite Nichtverfügbarkeit handelt, kann man lokale Lieferengpässe ausschließen. Noch keine Angaben kursieren, welche Lader Apple für die M1X-basierten Modelle vorsieht. Zwar tauchten bereits Anträge in der wohlbekannten regulatorischen Datenbank auf (siehe ), allerdings ohne genauere Spezifikationen.