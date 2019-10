Bilder des MacBook Pro 16" in macOS 10.15.1 aufgetaucht

Bilder aus macOS 10.15.1 Beta 2

MacBook Pro 16": Space Gray und Silber

Leicht größeres Gehäuse

Links das 15"-Modell, Rechts 16"

Vorstellungstermin: Unklar

Schon öfter kamen in diesem Jahr Gerüchte auf, nach denen Apple in Kürze ein neues MacBook Pro mit größerem Bildschirm anbieten wird – nämlich einem 16"- statt 15"-Display. Aus der Gerüchteküche ist zu hören, dass Apple das Gerät schon in den kommenden Wochen vorstellen könnte. Nun sind stichhaltige Hinweise auf das neue Modell in einer Vorabversion von macOS aufgetaucht, denn Apple hinterlegte sogar schon die Produktbilder.Die französische Webseite MacGeneration.com hat in der zweiten Beta von macOS 10.15.1, welche gestern Abend erschien, Bilder des neuen MacBook Pro in den Tiefen des Systems ausgemacht:Das neue MacBook Pro soll den Bildern nach in Silber und Space Gray zur Verfügung stehen. Vergleicht man die alten und neuen Bilder, so ist sofort zu erkennen, dass der Bildschirm des neuen Modells dichter an den Rahmen heranreicht. Vergleicht man die Pixelgrößen, wird das MacBook Pro 16" aber auch von den Gehäuseabmessungen im Vergleich zur Vorversion geringfügig größer:Schaut man sich die Tastatur an, sind zumindest auf den Bildern keine Veränderungen erkennbar. Es gibt viele Gerüchte, dass Apple mit der neuen MacBook-Generation auf einen veränderten Tastaturmechanismus setzen wird, um die Probleme der aktuellen Produktreihe auszumerzen. Ob dies allerdings schon bei der kommenden Serie der Fall ist, lässt sich nicht abschätzen. Auch das Trackpad scheint von der Größe her unverändert zu sein.Es ist immer noch nicht sicher, ob es in diesem Oktober noch ein Apple-Event geben wird. Ebenso unklar ist, ob Apple das neue 16" MacBook Pro noch in diesem Jahr ankündigt oder die Vorstellung erst für 2020 plant. Dass offensichtlich macOS 10.15.1 schon mit dem neuen Modell kompatibel ist, lässt eher darauf schließen, dass Apple eine baldige Markteinführung plant. Ebenfalls steht noch in den Sternen, ob die 16"-Variante als Ergänzung der aktuellen Linie gedacht ist oder als Ersatz des derzeitigen 15"-Modells.