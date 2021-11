MacBook Air M1: Performance durch Wärmeleit-Pad steigern

Wärmeleit-Pads steigern Performance

Vorteil: Dauerlast-Performance steigt

Nachteil: Wärmere Gehäuseunterseite, Garantie futsch

Apple stellte Ende 2020 das MacBook Air, MacBook Pro 13" und den Mac mini mit M1-Chip vor. Alle drei Macs bringen denselben Prozessor und GPU (von den Modellen mit 7 GPU-Cores einmal abgesehen) mit – nur das Gehäuse und das Kühlsystem beeinflussen hier die Performance. Während bei kurzer Belastung die drei Geräte gleich schnell sind, bricht beim MacBook Air die Performance nach einer gewissen Zeit etwas ein. Der Grund dahinter ist die aktive Kühlung des Mac mini und des MacBook Pro 13".Das MacBook Air bringt keine Lüfter mit – wird der M1 zu warm, muss zwangsläufig die Taktrate gesenkt werden und dies führt dann zu geringerer Performance. In der Praxis ist dies allerdings kaum relevant – bei längeren Benchmarks allerdings schneidet das MacBook Air durch "Throttling" aber schlechter ab.Wer allerdings zu den wenigen Anwendern gehört, welche das MacBook Air längere Zeit unter Dauerlast betreiben, kann durch eine Modifikation die Langzeit-Performance steigern. Das folgende Video zeigt, wie man durch Wärmeleit-Pads die Hitze auf die Unterseite des Gerätes leitet – und damit für eine effektivere Kühlung des M1 sorgt:Durch diese Modifikation steigt die Performance in Benchmarks: Während ein unmodifiziertes MacBook Air M1 6.412 Zähler im Cinebench-Multicore-Benchmark erreicht, sind nach dem Einbau der Wärmeleit-Pads 7.718 Zähler möglich. Zum Vergleich: Das MacBook Pro 13" erreicht 7.764 Zähler. Durch den Einbau kann der M1 im MacBook Air also länger die Taktfrequenz halten und so im Cinebench-Benchmark ähnlich gut abschneiden wie das aktiv gekühlte MacBook Pro 13".Die Performance des Gerätes bei kürzeren rechenintensiveren Aufgaben wird durch die Modifikation aber nicht beeinflusst – hier ist das MacBook Air genauso schnell wie das MacBook Pro 13" oder der Mac mini mit M1.Da die Hitze nun durch die Unterseite des Gerätes abgeleitet wird, erwärmt sich diese unter Last merklich mehr als zuvor. Außerdem ist zu bedenken, dass wahrscheinlich durch die Modifikation die Garantie des Gerätes und die Abdeckung durch Apple Care nicht mehr gegeben ist. Zwar ist im Video davon die Rede, dass die Modifikation rückgängig gemacht werden kann – doch aufgrund zurückbleibender Spuren könnte es Ärger bei einer möglichen Reparatur geben.