MacBook Air 2018: Erste Benchmarks erschienen

Benchmarks durchgesickert

Vergleich

Modell Single-Core-Resultat Multi-Core-Resultat 1,6 Ghz MacBook Air 2018 4248 7828 1,8 Ghz MacBook Air 2017 3335 6119 1,4 Ghz MacBook 2017 3925 7567 1,3 Ghz MacBook 2017 3630 6974 1,2 Ghz MacBook 2017 3527 6654 2,3 Ghz MacBook Pro 2018 4504 16464 2,3 Ghz MacBook Pro 2017 4314 9071 iPad Pro 2018 5030 17995

MacBook 12" teurer – und langsamer

CPU nicht das einzige Kriterium

Am Dienstag stellte Apple endlich ein neues MacBook Air vor – das aktuelle Modell erschien (von einer kleinen Aktualisierung Mitte 2017 einmal abgesehen) vor knapp 4 Jahren. In der neuen Generation kommt ein Intel Core i5 (i5-8210Y)-Prozessor mit 1,6 Ghz (Turbo-Boost bis zu 3,6 Ghz) aus Intels "Amber Lake"-Serie zum Einsatz.Ausgeliefert wird die neue Air-Generation erst am 7. November – trotzdem sind schon erste Geekbench-Leistungsmessungen der Geräte durchgesickert. Aus den Geekbench-Ergebnissen geht hervor, dass die neue MacBook-Air-Generation bei Apple intern auf den Namen "MacBookAir8,1" hört. Der verbaute Core-i5-Prozessor bringt zwei physikalische Rechenkerne mit – dem Betriebssystem werden aber die doppelte Anzahl vorgegaukelt, um eine bessere Auslastung via Hyperthreading zu erzielen.Im Single-Core-Benchmark erreichte das MacBook Air 4248 Punkte, im Multi-Core-Benchmark 7827 Punkte.Um dieses Ergebnis in Relation zu setzen ein kleiner Überblick zu den Testergebnissen ähnlicher Modelle:Das MacBook Air erreicht höhere Benchmark-Werte als das Vorgängermodell – dies ist aber kaum verwunderlich, da Apple im MacBook Air 2017 noch immer Intels Broadwell-Architektur der 5. Generation einsetzt. Im MacBook Air 2018 kommt die 8. Generation von Intels Core-Chips zum Einsatz.Derzeit erreicht das MacBook Air höhere Werte als das teurere MacBook 12" ohne Namenszusatz – und bringt auch einen größeren Bildschirm (13" vs 12") sowie zwei USB-C/Thunderbolt-3-Anschlüsse statt einem USB-C-Anschluss ohne Thunderbolt-Funktionen mit.Die puren Benchmarks der CPU sagen allerdings recht wenig über die tatsächliche Arbeitsgeschwindigkeit der Geräte aus. Wahrscheinlich ist die verbaute SSD des neuen MacBook Air deutlich schneller als die SSD im Vorgängermodell, was beim Arbeiten zu einem merklichen Geschwindigkeitssprung führt. Auch die auf dem Chip integrierte Grafikeinheit ist deutlich neuer.