Mac-Tipp zum MacBook Pro 2021: Verhindern, dass Menü-Einträge unter der Notch verschwinden

"Skalierungs-Modus", um verdeckte Einträge zu verhindern

Ein kleines Detail in Safari hatte schon vor der Präsentation des MacBook Pro verraten, dass Apple auch dem kommenden Notebook eine Notch verpassen würde. WebKit sprach nämlich in einem Absturzbericht von [NSScreen _safeAreaFrame:] – zwar verfügt iOS schon lange über Safe Areas (Bereich, der weder durch abgerundete Ecken noch Notch verdeckt wird), nicht jedoch macOS. Entwickler können damit in Zukunft verhindern, dass wichtige Einträge der Menüleiste im schwarzen Bereich verschwinden und sich somit nicht mehr auffinden lassen. Ein Video demonstrierte in dieser Woche, welche Probleme bei älteren, nicht eigens angepassten Programmen auftauchen . Zwar sind Nutzer noch in der Lage, einen verdeckten Menüpunkt zu erreichen, möglicherweise erfährt man allerdings aufgrund der Notch nie vom jeweiligen Eintrag.Apple hat einen Support-Artikel veröffentlicht, in dem es um genau die beschriebene Problematik geht. Was tun, wenn die Notch dem Menü tatsächlich im Weg steht? Eine kurze Anleitung erklärt, welche Schritte in diesem Fall zu unternehmen sind – Apple hat nämlich durchaus Vorkehrungen getroffen.1) Die App schließen2) App im Finder anklicken3) Befehl-I zum Aufrufen der App-Informationen4) Im Info-Fenster gibt es eine neue Checkbox5) "Skalieren, um unter die eingebaute Kamera zu passen" selektierenSobald der Entwickler Anpassungen vorgenommen und die App auf den Notch-Bereich vorbereitet hat, gibt es die genannte Einstellung übrigens nicht mehr. Diese erscheint lediglich auf Programmen der "Prä-Notch-Ära". Die zur Verfügung stehende Bildfläche nimmt allerdings nach Aktivierung ab – der Inhalt rutscht dann nämlich schlicht nach unten, der obere Bereich bleibt schwarz, der Rest wird entsprechend skaliert.Für alle aktiv gepflegten Programme ist zu erwarten, dass recht bald vollständige "Notch-Kompatibilität" besteht. Bei älteren Apps muss es ebenfalls nicht zwingend zu Problemen kommen, denn nur bei sehr vollen Menüleisten kommt es zur Überlappung.