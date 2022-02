Mac-Tipp: Den Dunkel-Modus über die Menüleiste aktivieren oder deaktivieren

Im Kontrollzentrum anschalten

Direkt in der Menüleiste

Auch per Siri

Seit macOS 10.14 Mojave verfügt das Mac-Betriebssystem über einen systemseitigen Dunkel-Modus: Angepasste Apps werden bei Aktivieren des neuen Erscheinungsbildes mit einer fast schwarzen Benutzeroberfläche angezeigt. Nicht angepasste Programme stellt macOS weiterhin im hellen Erscheinungsbild dar. Nutzer, die gerne zwischen den beiden Modi hin- und herwechseln, wählen oftmals den Weg über die Systemeinstellungen – doch es gibt zwei schnellere Möglichkeiten.Mit macOS Big Sur führte Apple das von iOS und iPadOS bekannte Kontrollzentrum auch bei macOS ein. In der Standard-Einstellung gibt es im Kontrollzentrum ziemlich versteckt eine Möglichkeit, den Dunkel-Modus ohne das Öffnen der Systemeinstellungen zu aktivieren. Hierzu öffnet man das Kontrollzentrum und klickt daraufhin auf "Display" – und zwar nicht auf den Helligkeits-Schieberegler, sondern tatsächlich auf den Titel oder den Pfeil dahinter:Daraufhin verwandelt sich das Kontrollzentrum – und zeigt einen Knopf zum Anschalten und Abschalten des Dunkel-Modus an:Es gibt aber noch einen besseren Weg: Seit macOS Big Sur lässt sich an einer zentralen Stelle festlegen, welche Systembestandteile in der Menüleiste angezeigt werden sollen. Und genau an dieser Stelle findet sich auch die Einstellung, dass das "Display"-Menü direkt in der Menüleiste erscheinen soll:So ist ohne Umweg über das Hauptkontrollzentrum möglich, den Dunkelmodus zu steuern:Ferner bietet dieses Menü die Möglichkeit, Night Shift anzuschalten oder ein in der Nähe befindliches iPad als zweiten Monitor zu konfigurieren.Wer gerne Siri auf dem Mac verwendet, kann das Aktivieren des Dunkelmodus auch dem Sprachassistenten überlassen. Über das Kommando "Dunkelmodus aktivieren" oder "Dunkelmodus einschalten" passt Siri die Einstellung an. Wieder zurück in den hellen Modus gelangt man mit dem Befehl "Hellmodus einschalten" oder "Hellmodus aktivieren".