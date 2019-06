Mac Pro 2019: Apple listet merkwürdige "Thunderbolt 3 Pro"-Kabel mit drei Meter Länge

Maximal 2 Meter Länge

Thunderbolt 3 "Pro"-Kabel?

Am Montag Abend kündigte Apple endlich nach über fünf Jahren einen komplett neuen Mac Pro an – natürlich ist auch Thunderbolt-3-Konnektivität zur Außenwelt bei dem professionellen Mac mit an Bord. Die Tech-Specs-Seite zum neuen Mac Pro nennt mannigfaltige Optionen wie zum Beispiel kleine Rollen, mit denen der Mac Pro leicht von Ort zu Ort bewegt werden kann. Aber Apple listet auch Thunderbolt-Kabel, welche so eigentlich gar nicht existieren dürften.Momentan ist die maximale Länge von passiven Thunderbolt-Kabeln auf 0,5 Meter beschränkt, wenn man auf die höchstmögliche Datenrate von 40 Gbps Wert legt. Mit aktiven Kabeln ist laut der Spezifikation eine Kabellänge von 2 Metern möglich. Zwar sieht die Thunderbolt-Spezifikation auch optische Kabel vor, derzeit existiert aber kein Hersteller, welcher entsprechende Verbindungen anbietet.Auf der Produktseite zum neuen Mac Pro listet Apple allerdings "Thunderbolt 3 Pro"-Kabel in den Längen 1,8 Meter, 2 Meter und 3 Meter – die letzte Option dürfte laut der Spezifikation eigentlich nicht existieren. Gegenüber AppleInsider.com bestätigte Apple zwar die Richtigkeit der Informationen, nennt aber keine weiteren Details zu den merkwürdigen Kabeln. So bleibt offen, ob es sich hierbei vielleicht um optische Kabel handelt, in denen die Daten per Glasfaser weitergeleitet werden. Momentan bietet Apple nur ein 0,5-Meter Thunderbolt-3-Kabel im Apple Store für 45 Euro an.