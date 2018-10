Mac App Store seit 10.14 Mojave: Wie sich Landeseinstellungen ändern lassen

1) Über den Browser und angepasste URLs

2) Für Nutzer: Neuen Account registrieren

3) Für Entwickler: Sandbox-Accounts

Seit der Einführung des Mac App Stores im Januar 2011 war es mit wenigen Klicks möglich, zu einer anderen Landesversion zu wechseln. Dazu musste man lediglich die Flagge in der Fußzeile des Stores anklicken, um anschließend ein anderes Land auszuwählen. Für die meisten Nutzer ist dies vermutlich kaum von Relevanz, denn wer stöbert schon im Store eines anderen Landes nach Artikeln, die sich ohne Account doch nicht kaufen lassen. Mit der Neugestaltung des Mac App Stores unter macOS 10.14 Mojave strich Apple daher die Funktion – es gibt keine Möglichkeit mehr, sich einfach in einen anderen Landes-Store zu befördern. Eine Begründung nannte Apple nicht, vermutlich war die Entscheidung aber eine Reaktion auf unzählige versehentliche Landeswechsel und das damit einhergehende Support-Aufkommen. Wer darauf angewiesen ist, regelmäßig andere Landesversionen zu besuchen, hat aber weiterhin drei Möglichkeiten.Geht es lediglich darum, die Produktbeschreibung in einer anderen Sprache bzw. die Rezensionen aus diesem Land zu sehen, so hilft die Browser-Variante des Stores. Folgendermaßen sieht beispielsweise die URL von MacStammbaum aus, wenn auf den deutschen Store verwiesen wird:https://itunes.apple.comapp/macfamilytree-8/id1037755919?mt=12Um nun eine andere Sprachvariante zu betrachten, gilt es lediglich, das "/de/" aus der URL durch ein "/us/", "/es/" oder ein beliebiges anderes Länderkürzel zu ersetzen.Apple-IDs werden immer für ein bestimmtes Land registriert. Genau dies berücksichtigt der Mac App Store und zeigt daher seit Mojave ausschließlich nur noch jene Landesversion an, die zur verwendeten Apple-ID passt. Möchte man kurzzeitig beispielsweise vom deutschen ins US-Angebot wechseln, wo möglicherweise eine in Deutschland nicht verfügbare App angezeigt wird, geht dies nur noch durch Ausloggen und Einloggen mit einem US-Account. Letzteren müsste man sich dafür manuell anlegen, kann dann aber mangels gültiger Zahlungsweise keine Käufe tätigen (außer natürlich, der Nutzer bestellt sich US-Gutscheinkarten oder verfügt über eine US-Kreditkarte).Für Entwickler, die regelmäßig zwischen den Landesversionen wechseln, gibt es die Möglichkeit der Sandbox-Accounts. Diese lassen sich über "Benutzer und Rollen" in iTunes Connect anlegen und zum Umschalten im Store verwenden. Dies ist allerdings wesentlich aufwändiger als der frühere Weg, schnell die Verkaufscharts eines anderen Landes einsehen zu wollen.